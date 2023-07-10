Аналитик RoboForex: международные резервы Украины увеличились до рекордной отметки

Валовые международные резервы Украины на начало текущего месяца составляли 38,99 млрд долларов США (относительный рост к маю — 4,50%). Данное значение является рекордным за все годы независимости нашей страны. Существенное влияние на рост международных резервов Украины оказало снижение объемов продажи НБУ иностранных валют на межбанке, в том числе для обеспечения оборонных нужд и платежей украинцев за границей.

При этом регулярные поступления от международных партнеров позволяют и далее поддерживать финансовые резервы на требуемом уровне, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Текущая стабильность гривны относительно других иностранных валют — всецело заслуга НБУ и международных партнеров. Благодаря росту резервов увеличивается и стоимость украинских евробондов на международных финансовых рынках. Однако на реальный экономический рост это влияет слабо, так как средства не инвестируются в реальный сектор из-за сохраняющихся военных рисков. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Ниже на диаграмме показаны изменения этого показателя за последние 13 месяцев.

Валовые международные резервы Украины 01.07.2022−01.07.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ

Международные партнеры в лице МВФ, США и ЕС перечислили на счета Кабмина 4,29 млрд долларов США. На погашение внешнего долга (в том числе и перед МВФ) было направлено 704,7 млн долларов. В июне нынешнего года отрицательное сальдо активных операций Нацбанка (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке составило 1,79 млрд долларов США.



«Чистые» международные резервы Украины 01.07.2022−01.07.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ

«Чистые» международные резервы достигли отметки в 26,34 млрд долларов — увеличение на 3,70%. Накопленный объем обеспечивает финансирование 5,2 месяцев запланированного импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины, а также проведения текущих операций правительства и Национального банка. При сохранении объемов ежемесячной помощи международных партнеров на уровне в 4,00 млрд долларов США курс гривны будет стабилен и даже возможна ее плавная ревальвация. Резервы в таком случае могут к концу текущего года превысить отметку в 50,00 млрд долларов.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,30, а евро достиг отметки 40,80. Вероятно, до конца текущего года НБУ все-таки сможет удержать стабильность на валютном рынке. Какие-либо существенные изменения возможны ближе к осени. Важным для рынка также будут итоги переговоров о продлении «зерновой сделки».