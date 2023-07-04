Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов на 21,7 миллиарда

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 179,6 млн грн, а ценные бумаги будут торговаться со стартовой ценой 0,01 млн грн.

Из них на сумму 20 719,5 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 798,5 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Активы банков, выставленных на продажу

Проминвестбанк — на общую сумму 8 436,5 млн грн. Из них на сумму 8 277,8 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и на сумму 78,6 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 80 млн грн.

МР Банк — на общую сумму 4 741,2 млн грн. Из них на сумму 4 653,0 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 86,7 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства. Дебиторская задолженность выставлена на продажу с начальной ценой 1,5 млн грн.

Златобанк — с начальной ценой 4 434,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам.

Мегабанк — на общую сумму 3 550,0 млн грн, из них на сумму 3 029,3 млн грн выставлены права требования по кредитам, 424,1 млн грн — стартовая цена выставленного на продажу недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 96,6 млн грн.

Банк «Січ» на общую сумму 418,2 млн грн, из них на сумму 257,7 млн грн выставлены права требования по кредитным договорам, и на 159,0 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки, авто и другие основные средства. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться с 1,5 млн грн.

Земельный капитал — на общую сумму 111,9 млн грн, из них 61,7 млн грн — начальная цена продажи прав требования по кредитам, 50,1 млн грн — недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств. Дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 0,01 млн грн, и ценные бумаги — за 0,01 млн грн.

АКБ «Капитал» — права требования по кредитам выставлены на продажу со стартовой ценой 5,6 млн грн.