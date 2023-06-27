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27 июня 2023, 19:04 Читати українською

ФГВФЛ на этой неделе планирует продать активы банков на 15,5 миллиарда

В течение текущей недели (26 — 30 июня 2023 г.) запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Об этом сообщает ФГВФЛ.

В течение текущей недели (26 — 30 июня 2023 г.) запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.
Фото: finclub.net

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Начальная цена реализации всех лотов составляет 15 466,8 млн грн. Из них на сумму 14 585,6 млн грн. выставлены на продажу права требования по кредитам, на сумму 735,9 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 145,3 млн грн.

Какие активы будут продавать

  • ПАО «Проминвестбанк» — на общую сумму 8375,7 млн грн;
  • АО «МР Банк» — на общую сумму 4 865,6 млн грн;
  • АО «Мегабанк» — на общую сумму 1548,6 млн грн;
  • АО «Банк Сич» — на общую сумму 517,7 млн грн;
  • АО «КБ «Земельный капитал» — на общую сумму 82,9 млн грн;
  • ПАО «Банк Камбио» — на общую сумму 76,4 млн грн;
  • АО «Мисто Банк» — на сумму 0,01 млн грн;

В фонде отмечают, что средства, вырученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.

Источник: Минфин
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