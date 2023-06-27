ФГВФЛ на этой неделе планирует продать активы банков на 15,5 миллиарда

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Начальная цена реализации всех лотов составляет 15 466,8 млн грн. Из них на сумму 14 585,6 млн грн. выставлены на продажу права требования по кредитам, на сумму 735,9 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 145,3 млн грн.