Земельный банк и суверенные фонды: чем они опасны для Украины

Согласно плану ФГИУ, должны быть созданы:

Суверенный фонд. В этот фонд от Кабинета Министров должны быть переданы все стратегические госпредприятия, которые не подлежат приватизации. Фонд будет управлять государственными компаниями, включая стратегические активы, которые будут развиваться с целью получения прибыли и увеличения благосостояния для будущих поколений.

Земельный банк, под крышей которого будет собрано управление всеми государственными землями сельскохозяйственного назначения. Именно этот субъект будет передавать государственные наделы в долгосрочную аренду. По состоянию на 2020 год в Украине насчитывалось 750 тыс. га сельскохозяйственных земель госсобственности. Для сравнения: по данным СМИ, в 2023 году крупнейшая аграрная компания «Кернел» обрабатывала 363 тыс. га земли, а 10 крупнейших агрохолдингов совокупно управляли 2,3 млн га земли.

Инвестиционный фонд недвижимости. По словам Умерова, этот фонд создается для того, чтобы сдавать в аренду недвижимость, — например, портовые или инфраструктурные объекты. Согласно обновленному Единому реестру объектов государственной собственности, по состоянию на 1 января 2023 года в собственности государства находилось более 1 миллиона объектов недвижимости, которые находились в управлении 8 722 субъектов хозяйствования, включая госпредприятия, государственные учреждения и частные компании. В открытом доступе отсутствует информация о стоимости этих активов, условиях их использования (аренда или оперативное управление) и стоимости аренды.

Разбор этого предложения в колонке для Экономической правды сделал директор Detter & Co, советник правительств и международных финансовых институтов Даг Деттер.

Государственный сектор, как угроза инвестициям

Правительство объявило о намерении централизовать управление государственными активами. Это очень приятная новость, поскольку государственный коммерческий сектор в Украине является значительной частью экономики. Крайне важно, чтобы такой важный сектор был передан под профессиональное управление во благо общества.

Однако, осложнение процесса непроверенными идеями, такими как земельные банки и инвестиционные фонды, или оставление за правительством функции продажи земли, приведет лишь к непрозрачной реструктуризации сектора, что приведет к неправомерной передаче общественных благ частному сектору.

Успех экономического восстановления и роста Украины, в значительной степени, будет зависеть от инвестиционных потоков частного сектора, которые, в свою очередь, зависят от прозрачного и ровного игрового поля, свободного от доминирования государственных компаний, которые руководствуются политическими интересами.

Учитывая масштабы государственного сектора и его присутствие во многих конкурентных отраслях, таких как энергетика, транспорт, финансы, производство и недвижимость, частные инвесторы будут стремиться получить гарантии того, что государственный портфель работает на чисто коммерческих началах, без политических предубеждений, несправедливых преимуществ или рыночных искажений.

Трансформация управления и управления государственными коммерческими активами, как следствие, откроет путь к более широкому привлечению инвестиций в страну и ее будущему развитию, как устойчивой рыночной экономики.

Введение профессионального управления государственными коммерческими активами может изменить способ ведения бизнеса в Украине, стать двигателем экономического роста и фискального пространства, а также способствовать внедрению европейских практик ведения бизнеса, которые дают приоритет прозрачности и подотчетности.

Демонстрация способности Украины помочь финансировать собственное восстановление также будет иметь решающее значение для обеспечения эффективного использования средств международных доноров и избежания расточительства.

Как работают фонды по управлению активами

Из-за очевидного конфликта интересов в качестве регулятора и владельца коммерческих активов правительству было бы выгодно разместить портфель активов в отдельной экосистеме — Фонде общественного благосостояния (ФОБ) — как, например, Temasek в Сингапуре.

Важно, чтобы этот Фонд общественного благосостояния был на расстоянии вытянутой руки от регуляторной роли отраслевых министерств, сосредотачиваясь на максимизации стоимости, как инструменте, который помогает улучшить чистые активы государства (активы минус обязательства). Исследования МВФ показывают, что правительства с более мощными чистыми активами быстрее приходят в себя от рецессии и у них более низкая стоимость заимствований.

Формулирование процесса трансформации в финансовом измерении с четкими целями и терминами оказывается более эффективным, чем рассмотрение его исключительно как реформы корпоративного управления. Министерство финансов должно нести полную ответственность и подотчетность, как официальный владелец Фонда общественного благосостояния.

Таким образом, ФОБ будет действовать, как финансовый инструмент для получения дополнительных доходов для правительства, улучшения долговой устойчивости и, наконец, снижения стоимости капитала для правительства.

Это отличается от Суверенного фонда благосостояния (СФБ) — такого, как GIC в Сингапуре, который, в первую очередь, занимается управлением резервной ликвидностью, как правило, инвестируя в ценные бумаги, которые торгуются на основных развитых рынках. СФБ предназначены для оптимизации портфеля путем торговли ценными бумагами, чтобы сбалансировать риск и доходность, и часто находятся на попечении центрального банка.

Фонд общественного благосостояния подобен огню — он может быть мощной силой для добра, но также может нанести большой вред. Temasek — вероятно, лучший пример силы добра: с момента своего основания в 1974 году он принес 14% годового дохода в комбинированном выражении. Вместе с GIC он укрепил чистый капитал Сингапура во благо будущих поколений и превратил экономику из развивающейся страны в развитую при жизни одного поколения.

Украине следовало бы моделировать свой Фонд общественного благосостояния по примеру Temasek и Сингапура, а не по примеру богатых ресурсами стран, которые используют фонды общественного благосостояния для диверсификации своей экономики и уменьшения зависимости от сырьевых товаров.

В плохих руках Фонд общественного благосостояния может не выполнить своих амбиций по обеспечению фискального пространства и экономического роста, как это произошло с ФОБ в Греции, созданном после GFC, или быть использованным против общества, как это произошло со многими подобными фондами, которые контролируют военные в таких странах., как Египет, Пакистан и Мьянма.

Другим примером является 1MDB — ФОБ Малайзии, где более 4,5 млрд долларов было перенаправлено в пользу чиновников, в том числе премьер-министра Наджиба Разака.

Вот почему такой мощный инструмент требует мощной сети заинтересованных сторон и гарантий для предотвращения злоупотребления ним.

Международное участие жизненно важно для обеспечения правильного создания холдинговой структуры и поддержки реформаторов в украинском правительстве. Использование рынков капитала будет способствовать прозрачности и привлечению международных инвесторов.

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У всех активов коммерческая структура, которая помогает оптимизировать их самое эффективное использование. Рационализация и фокусировка этого портфеля предполагает определение того, какие активы достигли справедливой стоимости и извлекут выгоду от своевременной продажи, а не от дальнейшего развития. Это возможно только в рамках холдинговой компании, поэтому любая продажа может быть осуществлена в самый лучший момент соответствующего рыночного цикла в рамках более широкого бизнес-плана для максимизации прибыльности всего портфеля.