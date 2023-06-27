Как взять кредит под залог недвижимости и стоит ли

Ключевым отличием залогового кредита является формат обеспечения платежеспособности. В данном случае гарантией от заемщика является объект недвижимости, то есть, залог. В настоящее время, далеко не все владеют полной информацией об особенностях оформления и погашения такого рода кредитов, плохо оценивают риски, не совсем правильно проводят сравнение с другими кредитными продуктами. Разберемся с нюансами и главными вопросами:

Какой вид кредита выгоднее? Кому и когда стоит брать займ под залог недвижимости? Как и где правильно оформить залоговый кредит? Как не допустить серьезных ошибок при выборе кредитора.

Сравнение разных видов кредита

На рынке кредитования сегодня достаточно много вариантов кредитных предложений. Мы рассмотрим 4 главные категории продуктов, и проведем сравнение по основным параметрам.

Параметр Микрозайм (МФО) Беззалоговый (потребительский) кредит в банке Автоломбард Кредит под залог недвижимости Процентная ставка (реальная годовая) 180−250% 45−100% 40−60% 18−24% Затраты на оформление от 0% до 5% от суммы займа от 1% до 5% от суммы займа от 1% до 3% от суммы займа от 1% до 3% от суммы займа Срок оформления до 4 часов до 48 часов до 24 часов до 24 часов Срок кредитования до 30 дней В среднем до 3 лет В среднем 1−2 года (в зависимости от кредитора) До 10 лет (в зависимости от кредитора)

Как видим, условия кредитования сильно разнятся, особенно по размеру процентной ставки. Стоит помнить, что на итоговую стоимость кредита для заемщика влияет не только реальная ставка, но и другие факторы:

Срок погашения;

Наличие/отсутствие дополнительных платежей (комиссий);

Необходимость регулярного переоформления договора.

Калькуляция кредитов

Очевидно, что кредит под залог недвижимости — самый «дешевый» среди всех. Кроме того, при таком формате сотрудничества заемщик может рассчитывать на более крупную сумму, а также лояльность к документам.

Насколько ощутима разница? Давайте рассмотрим условный пример при одинаковой сумме займа.

Вид кредита Расчет стоимости Микрозайм Сумма — 100 000 гривен;

Ставка — 250% годовых;

Затраты на оформление — 3%;

Переплата за год — 253 000 гривен;

Общая стоимость — 353 000 гривен. Беззалоговый кредит в банке Сумма — 100 000 гривен;

Ставка — 80% годовых;

Затраты на оформление — 3%;

Переплата за год — 83 000 гривен;

Общая стоимость — 183 000 гривен. Автоломбард Сумма — 100 000 гривен;

Ставка — 50% годовых;

Затраты на оформление — 3%;

Переплата за год — 53 000 гривен;

Общая стоимость — 153 000 гривен. Кредит под залог недвижимости Сумма — 100 000 гривен;

Ставка — 20% годовых;

Затраты на оформление — 3%;

Переплата за год — 23 000 гривен;

Общая стоимость — 123 000 гривен.

При расчетах не учтены такие факторы, как необходимость переоформлять договор раз в 3−4 месяца (что иногда является обязательным для ряда кредитных продуктов).

Когда стоит брать кредит под залог недвижимости

Стоит ли брать кредит под залог недвижимости? Да, в текущих реалиях это самый выгодный вариант. Но кому подойдет такой формат кредитования?

Если Вам нужна крупная сумма;

Если у Вас есть недвижимость, подходящая по параметрам кредитора;

Если залоговая недвижимость не единственная;

Если у Вас есть хороший источник постоянного дохода.

Залоговый займ часто берут и предприниматели, причем на любом этапе развития бизнеса. Для многих это является альтернативой кредитной линии в банке. Кредит под залог получить также проще тем, у кого есть какие-то проблемы с документами либо самой недвижимостью, а также с кредитной историей, ведь условия финучреждения более лояльные.

Главные ошибки заемщика

Одной из главных ошибок потенциального заемщика является мнение, что кредит под залог более рискованный, чем обычный потребительский займ в банке. Если проанализировать ситуацию подробно, то выходит все с точностью наоборот.

Объект залога (недвижимость) — лишь гарантия кредитоспособности; Залог позволяет значительно улучшить условия для заемщика; Любой кредит придется погашать, даже если он беззалоговый, банк может взыскать Вашу недвижимость и другое имущество через суд в случае неуплаты любой задолженности; При относительно одинаковых рисках, кредит под залог имеет намного меньшую итоговую стоимость (за счет фиксированной низкой ставки и меньшего количества доп. расходов).

Еще одна проблема для заемщика — выбор кредитора. Ни в коем случае нельзя заранее уравнивать всех кредиторов со схожими предложениями. Обязательно анализируйте каждый пункт в условиях, задавайте вопросы представителю банка/финучреждения, проводите калькуляцию, советуйтесь с экспертами сферы.

Как взять кредит под залог квартиры или дома?

В Украине оформить кредит под залог недвижимого имущества можно в банках и частных кредитных компаниях. Актуальная статистика указывает на ряд преимуществ коммерческих организаций перед банками.

Какие плюсы?

Работа напрямую с частным инвестором;

Возможность индивидуально корректировать условия;

Меньше бюрократии;

Ниже ставка (а значит, и итоговая стоимость кредита);

Более быстрый и простой процесс оформления.

Для получения залогового займа необходимо обратиться к кредитору, написать заявление, предоставить необходимый перечень документов.

Далее проходит процесс оценки залогового объекта. Исходя из стоимости залога, кредитор определяет возможную сумму кредита, а также другие параметры договора. Документы подписываются у нотариуса, участвуют и другие юристы. Деньги Вы можете получить либо на счет в банке, либо наличными (не везде).

Где взять выгодный займ под залог недвижимости в Украине

Кроме стандартной калькуляции кредита, его выгоду определяют и другие параметры. Некоторые частные кредитные компании готовы предоставлять больше бонусов и программ лояльности для своих клиентов, тем самым формируя длительные взаимовыгодные отношения.

Один из самых выгодных кредитов под залог недвижимости в Украине предлагает Status Finance — компания с многолетним опытом в сфере кредитования и не только. Status Finance дает возможность получить кредит под залог квартиры, дома, земельного участка, нежилого помещения, а также автомобиля.

Условия:

Сумма — 80% цены залога, до 20 000 000 гривен;

Фиксированная процентная ставка — от 1,5% в месяц;

Срок — до 84 месяцев.

Чем кредит в Status Finance выгоден?

Индивидуальные условия под требования заемщика;

Не важна цель кредитования;

Есть возможность отсрочки платежа без штрафа;

Нет дополнительных комиссий;

Минимум документов — паспорт, ИНН, правоустанавливающие документы.

Относитесь к выбору кредитора ответственно, и сможете реализовать любые идеи, не попадая в финансовые ловушки. Узнать больше о кредитных продуктах Status Finance или задать вопрос специалисту можно на сайте компании, а также в Telegram .