SEC судится с Binance и Coinbase. Куда вывести деньги до их заморозки

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 5 июня подала в суд на крупнейшую в мире криптобиржу Binance и ее генерального директора Чанпен Чжао за нарушение правил обращения с ценными бумагами, обман регулятора и подвержение инвесторов на риски. Также судебный иск от SEC 6 июня получила крупнейшая в США криптобиржа Coinbase .

Значит ли это, что криптоинвесторам пора выводить деньги с бирж, чтобы обезопасить себя, и как это сделать — читайте в статье.

За что на Binance регулятор подал в суд

5 июня 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Binance Holdings Ltd., которая руководит крупнейшей в мире платформой для торговли криптоактивами Binance.com, и основателя компании Чанпен Чжао в нарушении законодательства о ценных бумагах, неправильном обращении со средствами клиентов, лжи регуляторам и инвесторам о своих операциях.

Обвинения предъявлены по 13 пунктам. Самые серьезные из них включают:

«Перенаправление активов клиентов по своему усмотрению» в Sigma Chain — организацию, принадлежащую Чанпену Чжао и обвиняемую в причастности к «манипулятивной торговле, искусственно завышающей объемы торгов Binance».

Смешивание активов клиентов на миллиарды долларов и их передача еще одной третьей стороне Merit Peak Limited, также принадлежащей Ч. Чжао.

Тайная помощь крупным американским клиентам в торговле на Binance в то время, когда такие транзакции для пользователей из США запрещены.

Также SEC заявляет, что признает токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий брендинг биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD был запрещен американскими регуляторами еще в феврале.

«Они попытались обойти законы США о ценных бумагах, объявив про игнорируемые фиктивные меры контроля, чтобы сохранить важных клиентов из США на своих платформах. Общественность должна остерегаться инвестирования любых своих средств на этих незаконных платформах», — подчеркнул глава SEC Гэри Генслер. В жалобе также утверждается, что Чжао и Binance знали, что нарушают законы США.

Coinbase тоже обвинили в махинациях

На следующий день после подачи обвинения в сторону Binance, 6 июня, SEC также подал иск в федеральный суд США на крупнейшую в стране криптобиржу Coinbase.

В жалобе SEC заявила, что Coinbase, по крайней мере, с 2019 года, работала как незарегистрированный брокер, обрабатывая транзакции с криптовалютой и уклоняясь от требований по раскрытию информации, предназначенных для защиты инвесторов. По словам регулятора, криптобиржа торговала по меньшей мере 13 криптоактивами, которые должны быть зарегистрированы, включая такие токены, как Solana, Cardano и Polygon.

Капитал инвесторов под угрозой

Глава SEC Гэри Генслер неоднократно заявлял, что многие токены и продукты, которые предлагают криптокомпании, являются ценными бумагами, и что торговые платформы должны зарегистрироваться в его ведомстве.

В своем иске к Binance регулятор потребовал постоянного запрета на дальнейшую деятельность для биржи и Чжао, изъятие незаконно полученных доходов с процентами и финансовых санкций. SEC настроена решительно и со старта инициировала замораживание активов Binance.US, чтобы исключить вывод средств в другие юрисдикции до окончания судебного процесса.

Некоторые пункты обвинения, которые SEC выдвинула в Binance, перекликаются с выдвигающимися в сторону обанкротившейся в ноябре прошлого года криптовалютной биржи FTX. Напомним, что тогда инвесторы в панике вывели почти $790 млн в течение первых 24 часов. Это повлекло за собой мгновенный рост волатильности на рынке, а больше всего пострадали альтокины, классифицированные SEC как ценные бумаги.

Хотя замораживание активов в случае одобрения иска SEC грозит только американскому подразделению, а не главной Binance, ситуация все равно негативно повлияет на биржу и рынок в целом. Такой же эффект будет от ограничения деятельности Coinbase. Инвесторам следует быть осмотрительными и перевести хотя бы часть средств в другие инвестиционные инструменты.

Перевести деньги в другие инструменты или выйти в кэш?

Фондовый рынок сейчас является лучшей альтернативой криптовалюте, ведь на фоне снижения инфляции и паузы ФРС в повышении учетной ставки наблюдаются бычьи настроения. S&P500 с начала года вырос на 13,71%, а отдельные акции — на 50%-200%.

Пополнить брокерский счет криптовалютой очень просто. К примеру, Lunu.io позволяет конвертировать до $200 тыс./мес. с криптовалюты в фиатные деньги и работает с Blockchain Wallet, Trust Wallet, Metamask, криптобиржами Binance, Coinbase, Crypto.com, Kraken и др.

«Самый простой способ пополнить счет криптой видел у популярного международного брокера: заходите в раздел „пополнить банковской картой“ и выбираете „Digital Assets“. Чтобы перевести деньги через Binance Pay, достаточно отсканировать QR-код и авторизовать платеж на бирже Binance. Чтобы отправить платеж через MetaMask, следует выбрать монету (ETH, USDT, USDC), сеть (сейчас доступна только ERC-20), и отправить платеж по адресу, который дает платежный шлюз», — комментирует инвестор, автор YouTube-канала «Код Финансовой Свободы» Филипп Олейник.

Кстати, брокерский счет можно использовать в качестве тихой гавани, чтобы переждать проблемы на рынке крипты — хранить средства на счете с доходностью до 5,3% годовых в валюте. Чтобы узнать больше о пополнении брокерского счета криптовалютой, оставьте заявку на консультацию.

Выход в кэш также может быть оптимальным решением. Если иски SEC суд удовлетворит, то вероятна сильная просадка рынка. Однако, учитывая ограничения на вывод средств за границу для украинцев и подготовку в Верховной Раде изменений в законодательство по виртуальным активам и налогообложению криптовалюты, лучше оставлять капитал за границей на том же брокерском счете.