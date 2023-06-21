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21 июня 2023, 8:46 Читати українською

Таскомбанк Тигипко купил ипотечный портфель банка Аркада

20 июня состоялся голландский аукцион по продаже кредитного портфеля физических лиц банка Аркада: 399 кредитов обеспечены ипотекой, 1 — беззалоговым. Все кредиты номинированы в гривне. Об этом стало известно по данным на сайте Prozorro.Sale.

20 июня состоялся голландский аукцион по продаже кредитного портфеля физических лиц банка Аркада: 399 кредитов обеспечены ипотекой, 1 — беззалоговым.
Фото: znaj.ua

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Кто участвовал в аукционе

ООО «Цикл финанс», с окончательным предложением 43 728 723,99 грн и Таскомбанк с окончательным предложением 45 550 754,14 грн, которое и стало победным.

Что известно об аукционе

Аукцион планировался в таком формате, что во время него первоначальная стоимость лота пошагово снижается, пока кто-то из участников не остановит снижение. Далее следует этап закрытых ценовых предложений: остальные участники могут предложить цену выше зафиксированной.

Читайте: Банк Аркада лишили лицензии и ликвидируют

Победителем становится тот, кто предложил самую большую сумму. Однако тот участник, который остановил понижение на первом этапе, имеет право последнего хода и может перебить максимальную цену соперника на третьем этапе, отмечают в описании лота.

Напомним

25 августа 2020 г. правление Национального банка приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери основного актива — здания головного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве.

27 августа ФГВФЛ выставил активы банка на продажу.

Читайте: Аркада обманула инвесторов на 13 миллиардов — Кличко

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
Lamo
Lamo
21 июня 2023, 9:06
#
«Проблеми в банку з капіталом виникли через втрату основного активу — будівлі головного офісу та земельної ділянки» — ну так, а зовсім не через те, що банк викрили на крадівництві декількох мільярдів на будівництві ЖК і тому забрали активи.
+
0
TsykalSergey
TsykalSergey
21 июня 2023, 12:06
#
Аркада ошукала інвесторів на 13 мільярдів — Кличко
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