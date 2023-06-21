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21 червня 2023, 8:46 Читать на русском

Таскомбанк Тігіпка купив іпотечний портфель банку Аркада

20 червня відбувся голландський аукціон з продажу кредитного портфелю фізичних осіб банку Аркада: 399 кредитів забезпечені іпотекою, 1 — беззаставний. Усі кредити номіновані в гривні. Про це стало відомо з даних на сайті Prozorro.Sale.

20 червня відбувся голландський аукціон з продажу кредитного портфелю фізичних осіб банку Аркада: 399 кредитів забезпечені іпотекою, 1 — беззаставний.
Фото: znaj.ua

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Хто брав участь в аукціоні

ТОВ «Цикл фінанс», з остаточною пропозицією 43 728 723,99 грн та Таскомбанк з остаточною пропозицією 45 550 754,14 грн, яка і стала переможною.

Що відомо про аукціон

Аукціон планувався в такому форматі, що під час нього початкова вартість лота покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати ціну, вищу зафіксованої.

Читайте:Банк Аркада позбавили ліцензії і ліквідують

Переможцем стає той, хто запропонував найбільшу суму. Однак той учасник, який зупинив зниження на першому етапі, має право останнього ходу й може перебити максимальну ціну суперника на третьому етапі, зазначають в описі лота.

Нагадаємо

25 серпня 2020 правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ «Аркада» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Проблеми в банку з капіталом виникли через втрату основного активу — будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 в Києві.

27 серпня ФГВФО виставив активи банку на продаж.

Читайте також: Аркада обдурила інвесторів на 13 мільярдів — Кличко

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Lamo
Lamo
21 червня 2023, 9:06
#
«Проблеми в банку з капіталом виникли через втрату основного активу — будівлі головного офісу та земельної ділянки» — ну так, а зовсім не через те, що банк викрили на крадівництві декількох мільярдів на будівництві ЖК і тому забрали активи.
+
0
TsykalSergey
TsykalSergey
21 червня 2023, 12:06
#
Аркада ошукала інвесторів на 13 мільярдів — Кличко
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