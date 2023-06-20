Obmify vs Bestchange: Победит ли наш стартап российского монополиста

Мир финансов постоянно меняется, и вместе с ним растет потребность в надежных и эффективных инструментах для обмена валюты . И речь идет не только о стандартном обмене валюты в банках, обменных пунктах или у валютчиков, сейчас серьезный оборот набирают биржи и онлайн-обменники валюты.

Сегодня мы поговорим с основателем первого украинского сервиса мониторинга онлайн-обменников Obmify — Павлом Макаренко. Так что узнаем больше о мониторинге, рынке обмена валюты в целом, идеях и перспективах, связанных с этим.

Расскажите нам немного об идее, которая лежит в основе Вашего стартапа Obmify?

Обмен валют — это глобальная ниша, которая была, есть и будет всегда, пока существуют деньги в различных валютах. Поэтому очень важно, чтобы у каждого человека был надежный инструмент для мониторинга и выбора оптимального обменного сервиса.

Идея создания Obmify возникла из желания дать украинцам альтернативу известному российскому сервису Bestchange. Несмотря на полномасштабную войну, украинцы ежедневно продолжают использовать этот российский сервис, каждый раз платя комиссию стране-агрессору при совершении транзакций. По данным Serpstat, это от 60 000 до 100 000 переходов ежедневно. Мы давно размышляли о создании украинского и более качественного сервиса, и уже осенью 2022 года, накопив достаточно ресурсов и спланировав проект, начали действовать.

На наш взгляд, того, что мы на сто процентов украинский продукт, уже достаточно, чтобы перестать пользоваться российским сервисом и начать использовать Obmify. Но хочу отметить, что мы также предлагаем украинцам гораздо лучший интерфейс, дружественную техническую поддержку, прозрачность в происхождении нашего продукта и в целом другой уровень сервиса и опыта использования нас как помощника при обмене валюты.

Например, у Bestchange нет мобильной версии, поэтому пользоваться им «на лету» крайне неудобно. Мы более 7 лет работаем в ИТ-бизнесе и имеем достаточно мощный опыт и экспертизу. Плюс, давайте учтем тот факт, что украинцы уже давно привыкли к качественным цифровым продуктам. Obmify не просто первый украинский сервис мониторинга онлайн-обменников, но и первый мониторинг с качественным UI/UX дизайном. Кстати, над ним работала украинская дизайн-студия Spaceberry, одна из лучших украинских команд в области UI/UX дизайна. А я, к слову, занимаю должность CEO в этой компании, так что можете поверить, что уровень дизайна в Obmify на высоком уровне. 🙂

Более того, в процессе создания продукта родилась еще одна идея улучшения. Современный рынок обмена валют, особенно когда речь идет о криптовалютах, воспринимается как черная ниша, что-то незаконное, теневое. Мы разрушаем это представление, Obmify — полностью прозрачный сервис с открытой информацией об основателях (любой желающий может найти наши страницы в социальных сетях и написать нам сообщение).

Кроме того, у нас также есть дружелюбная техническая поддержка в телеграм-боте и чате на сайте. Нам важно общаться с нашей аудиторией, мы интересуемся их мнением и всегда учитываем замечания и предложения, чтобы делать наш мониторинг еще лучше и отвечать потребностям пользователей.

Доверие — это основной фактор, когда речь идет об обмене денег. Мы ломаем стереотипы о скам-платформах в мире криптовалют и онлайн-обменников и обеспечиваем надежность и безопасность в обменных сделках.

Obmify — украинский продукт с фокусом на UX, прозрачность и клиентоориентированность. Мы предоставили всем желающим возможность совершать сделки в несколько кликов с максимальным комфортом и эффективностью, учитывая надежность, курсы обмена, резервы, лимиты и отзывы пользователей.

Что можно сказать о Вашей целевой аудитории и какие преимущества предоставляет им Ваш продукт сегодня?

Наш продукт нацелен на широкий спектр пользователей, которые сталкиваются с обменом криптовалют и фиатных денег. Это и трейдеры, и обычные украинцы, которые, например, находятся за границей и регулярно нуждаются в обмене. Obmify предоставляет возможность легко сравнивать обменные сервисы по лучшим курсам, отзывам, лимитам и резервам, что помогает принимать обдуманные решения и совершать выгодные транзакции. Наш продукт позволяет существенно сэкономить время и усилия, упрощая процесс выбора обменника и обеспечивая максимальное удобство для пользователей.

Ну и не забывайте, что, используя Obmify вместо Bestchange, вы не вносите ни копейки в казну российской федерации.

Видно, что вы уделяете большое внимание криптовалютам. Но пользователи, например,Binance, могут делать обмен на гривну внутри биржи, не так ли?

Действительно, на биржах есть такая возможность, делать P2P переводы. Мониторинг Obmify — это дополнительный инструмент в направлении онлайн-обмена. Биржи действительно имеют свои преимущества и недостатки. Например, не забывайте о том, что биржи не всегда являются безопасным обменом, потому что сейчас есть множество схем, которые используют мошенники для продажи поддельных товаров на OLX. Также Binance не поможет вам вывести деньги анонимно на криптокошелек, за пределами самой Binance, не зарегистрировавшись у них. Биржи обслуживают далеко не все специфические направления обмена, особенно все, что не касается карточных банковских операций.

Самый очевидный пример — P2P на бирже не работает с наличными. В Obmify есть направление обмена крипта-кэш или наоборот. То есть человек может прийти в обменник с наличными и купить криптовалюту, или отправить обменнику крипту и получить за нее наличные, причем не только в гривне, но и в иностранной валюте. При этом Obmify позволяет выбрать лучший курс при актуальных лимитах и резервах.

А вообще вот этот тренд развития криптовалют в Украине, это позитивная тенденция?

Однозначно, это является очень позитивной тенденцией, так как это свидетельствует об открытости и готовности украинского общества к принятию инноваций. Украина сейчас переживает еще одну эволюцию в финансовой сфере, а криптовалюты играют ключевую роль в этом процессе. Их использование имеет множество преимуществ, включая скорость и надежность транзакций, низкую комиссию и возможность совершать международные платежи без посредников (вспомним, сколько пожертвований собрали Фонд Притулы, Вернись Живым и другие волонтерские организации именно в криптовалютах).

Украинцы демонстрируют высокий уровень готовности идти в ногу с современными технологиями и цифровыми инновациями, и особенно молодое поколение активно использует криптовалюты.

Я верю, что рано или поздно криптовалюты станут частью финансовой жизни всего мира. И мы, украинцы, имеем все возможности и потенциал, чтобы удерживать инициативу в этом тренде. А Obmify — это хороший пример украинского успеха на этом пути.

Принимая во внимание обстоятельства, как это — создавать новый бизнес во время войны?

Как и большинство украинцев, мы не могли не почувствовать на себе полномасштабную войну. Почти вся наша команда из Харькова. Работу над проектом мы начали в конце 2022 года, когда Украина постоянно находилась под массированными обстрелами критической инфраструктуры. Но несмотря на это, мы приняли вызов и сделали, на мой взгляд, почти невозможное — запустили крутой цифровой продукт с нуля за три месяца во время полномасштабной войны, находясь в Украине. Это еще раз показывает, что для украинцев нет ничего невозможного.

Сколько людей в настоящее время работает над проектом?

Сфокусировано на Obmify работает 6 человек, но если им где-то нужна помощь и поддержка — мы используем дополнительно наши ресурсы из других продуктов. Obmify не первый наш проект, например, мы также развиваем украинский продукт BitcoinWide, это сервис поиска бизнесов, которые принимают криптовалюты в качестве оплаты за товары и услуги. Кстати, прототипом Obmify была страница на сайте BitcoinWide, которая называлась BitcoinWide Rates. Мы отображали актуальные курсы обмена криптовалют, получая данные из известных криптовалютных бирж. Мы позиционировались тогда на рынок США.

Параллельно мы разрабатываем еще один проект в сфере Web 3.0 — Cuberium, первая метавселенная для бизнесов. В настоящее время мы открыли регистрацию и места в метавселенной для крупных украинских компаний, а в скором планируем развиваться глобально и стать главным веб-пространством для бизнесов любых размеров и ниш.

Важно сказать, что оба проекта англоязычные и рассчитаны на иностранную аудиторию, а первая версия Obmify создавалась исключительно для украинцев. Но уже имея экспертизу на рынках западного мира, мы непременно начнем масштабировать наш продукт по обмену валют и туда.

А почему именно такое название, Obmify?

Обми — это обмен, а приставка -fy сейчас воспринимается как символ стартапов. Наше лого и бренд-персона это маленький человечек-глаз, который символизирует постоянный поиск. Мы работаем, чтобы наш бренд воспринимался как надежный помощник-исследователь в мире обмена валют.

А как Вы оцениваете рынок для вашего продукта и какие перспективы видите в будущем?

Рынок обменных операций является большим и имеет еще больший потенциал, поскольку, как я уже сказал, фиатные операции постоянно набирают обороты, а криптовалюты продолжают популяризироваться рядом с ними. Мы наблюдаем постоянный рост спроса на использование надежных обменных платформ и будем продолжать помогать нашим пользователям удовлетворять этот спрос.

Obmify занимает сильную позицию благодаря нашей функциональности, надежности и украинскому происхождению. Мы будем продолжать расширять наши возможности, привлекать новых пользователей, масштабировать продукт на другие рынки и планируем стать лидером среди мониторингов обменных сервисов онлайн.

Мнение автора

Obmify выглядит как новая звезда в нише обмена валют, и делает обмен еще проще, удобнее и безопаснее для широкой аудитории. В отличие от обмена через российский сервис и неудобства с использованием существующих аналогов, Obmify предлагает инновационный подход, объединяя качество UX/UI дизайна, прозрачность, надежность и доступную дружественную поддержку пользователей.

Также Obmify является очень хорошим примером того, как можно построить стартап в условиях полномасштабной войны и использовать эти трудные времена в пользу украинской экономики, еще раз подтвердив всем, что мы сильная, современная и креативная нация.

Как вы, читатели, считаете, сможет ли украинский стартап Obmify дать пощечину российскому монополисту? Пишите свое мнение в комментариях.