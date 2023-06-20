Подводные камни получения кредита под залог недвижимости

Финансовая сфера Украины предлагает различные системы кредитования. Залоговые займы занимают одну из лидирующих позиций по востребованности, ведь они удобнее и выгоднее для заемщика. На сегодняшний день, у потенциального клиента есть большой выбор кредиторов, как в банковском секторе, так и среди частных кредитных организаций. Очень важно знать заранее о возможных «подводных камнях» залоговых кредитов, уметь их своевременно выявлять, и не попадаться на удочку мошенников или просто недобросовестных кредиторов. Рассмотрим наиболее популярные подводные камни и дадим им оценку.

Кредит под 0%

Кредит под залог недвижимости под 0% или 0,01% — немного устаревший, но все же, актуальный инструмент привлечения клиентов. Используется в основном микрокредиторами. Даже поверхностные финансовые знания, да и здравый смысл, должны отталкивать потенциальных заемщиков от таких предложений. Тем не менее, во многих случаях это работает.

Ни один кредитор во всем мире не станет выдавать деньги под 0%, то есть, бесплатно. Как минимум, финкомпания имеет свои расходы, которые должна покрывать прибылью. Почти всегда заветные 0% превращаются в реальные проценты уже на стадии общения с представителем кредитной организации, и в большинстве случаев, ставка будет выше рыночной.

Плавающая ставка

Использование плавающей процентной ставки — еще один способ получения сверхприбыли. Метод использует множество банков и коммерческих кредиторов.

Как это работает?

В договоре указан вариант плавающей/динамической ставки (например, 1,5% в месяц);

Размер ставки актуален только часть срока кредитования (обычно 6−12 месяцев);

Затем ставка увеличивается по специальной формуле;

В ряде случаев, она может вырасти в 2 и более раз.

Кредит под залог квартиры или дома с плавающей ставкой лучше не брать, ведь сроки обычно большие — 3−5 лет, и уже через год Вам придется переплачивать не условные 18%, а 30% и более.

Гривна с привязкой к валюте

На эту удочку попали сотни тысяч заемщиков в период финансового кризиса в 2008 году. Кредитор привязывает займ к курсу доллара США, хотя деньги выдает к гривне. Например, при курсе 36.5 гривен за доллар США займ в 1 000 000 гривен приравнивается к 27 397$.

При ставке 1,5% в месяц, Вы платите 410,95$ комиссии сверху тела кредита или 14 999 гривен. В том случае, если курс доллара США резко поднимется, Вы будете платить те же 410,95$, а в гривне значительно больше.

Настоятельно не рекомендуем оформлять кредит под залог недвижимости в таком формате, особенно в период нестабильной экономической ситуации.

Отсутствие затрат на оформление

Оформление кредита под залог — официальная юридическая процедура, в которой обязательно должен участвовать посредник (нотариус). Он заверяет сделку, что гарантирует безопасность для обеих сторон. Не секрет, что услуги нотариуса всегда платные.

Именно поэтому, отсутствие затрат на оформление — лишь уловка. Если кредитор оперирует такими аргументами, и берет нотариальные расходы на себя, значит где-то в договоре эта сумма уже заложена, и заплатите в итоге именно Вы!

Краткосрочные договора с переоформлением

Выделим также систему поэтапного кредитования или займов с переоформлением. Пользуются ей в основном недобросовестные кредиторы.

Рассмотрим пример:

Кредитор предлагает адекватные условия, но на короткий срок, и обещает спустя 3−4 месяца продлить (переоформить) займ, убедившись в Вашей платежеспособности;

Через 3−4 месяца кредитор оформляет все уже по новому договору, изменяя такие параметры как: процентная ставка, размер комиссий, методы погашения. Также могут добавиться новые штрафы и прочие расходы;

Отказаться от переоформления Вы можете, но только при досрочном погашении всего кредита (что почти всегда невозможно). За преждевременное погашение также предполагается комиссия.

«Сказочные акции, подарки клиенту»

Какие-то бонусы для клиента — вполне нормальное явление, просто маркетинговый инструмент. Но, есть и очевидно «сказочные».

К этому перечню можно отнести:

На 100% бесплатное оформление;

Отсутствие любых дополнительных затрат;

Конвертацию валют без комиссии;

Участие в розыгрыше крупных призов (например, автомобиля) и многое другое.

Бесплатный сыр только в мышеловке. Всегда рассматривайте предложения кредитора трезво, ведь многие подобные бонусы могут быть попыткой скрыть подводные камни, прописанные 6-м шрифтом в договоре.

Правоустанавливающие документы

Оригиналы правоустанавливающих документов на недвижимость ни в коем случае нельзя передавать кредитору на период кредитования. Это еще один способ манипуляции клиентами, затягивания процедур, влияния на психологический фактор.

В настоящее время для оформления кредита нужны только копии либо электронный формат документов в установленной форме.

К ним относят:

Договор купли-продажи;

Свидетельство на право собственности;

Договор дарения;

Судебные решения, связанные с недвижимостью;

Договор обмена (бартер);

Свидетельство о праве на наследство.

Штрафы и пени без возможности отсрочки платежа

Штрафы и пени есть практически у любого кредитора. Совсем другой вопрос — при каких условиях, и каков их размер. Признак плохого кредита под залог недвижимости — пеня с первого дня просрочки, которая может постоянно расти.

Возможность отсрочки платежа по форс-мажорным обстоятельствам — наоборот, признак того, что финансовая компания всегда готова войти в положение клиента, сохранить здоровые отношения и зарекомендовать себя перед другими заемщиками.

При оформлении кредита, обязательно спросите представителя банка или другого финучреждения о возможности отсрочки платежа и её сроках.

Снятие обременения с недвижимости

Кредит под залог квартиры — это, по сути, ипотека. Даже если недвижимость уже принадлежала Вам на момент оформления, на весь период кредитования будет наложено обременение.

Обременение недвижимости — это ограничение прав заемщика по полной эксплуатации. В большинстве случаев, это значит, что Вы не сможете продать, подарить или использовать недвижимость для залога повторно.

Выплата всего кредита, еще не означает, что обременение с квартиры или дома снято, для этого есть отдельная процедура. Условия должны быть прописаны в договоре. Для многих заемщиков это важно. Некоторые кредиторы затягивают со снятием обременения, и даже требуют оплаты за ускорение процедуры, что конечно является «законным мошенничеством».

Взыскание недвижимости в пользу финучреждения

Кредит под залог недвижимости в целом предполагает, что в случае невыплаты заемщиком займа, право собственности переходит кредитору. Но, порядочные финучреждения в таком формате отношений не заинтересованы.

Попытки изменить условия договора после его подписания, отказ от исполнения пунктов договора, различные инструменты по увеличению стоимости кредита — это явный признак того, что у Вас хотят забрать недвижимость.

Сделать это в Украине достаточно сложно, потребуются многолетние судебные разбирательства и усилия юристов. Чтобы не допустить мошеннических действий, оценивайте кредитные организации и их продукты комплексно, а лучше, воспользуйтесь помощью специалиста сферы.

Принципы выбора надежного кредитора

Мы подошли к самому главному — как выбрать кредитора и оценить кредитное предложение.

Выбирайте финучреждения с многолетним опытом; Проверьте реальные отзывы: на специальных сайтах, гугл картах; Ознакомьтесь с необходимым кредитным продуктом со всех сторон, учтите все пункты, о которых мы писали Выше; Детально разберите все пункты договора с представителем кредитной организации; Пригласите юриста с опытом в финансовом секторе.

Отметим, что банки уже давно перестали быть монополистами сферы. Сегодня есть частные финансовые компании, которые предлагают кредит под залог недвижимости всех типов с адекватными условиями. Для многих в Украине именно частные инвесторы стали реальным инструментом для запуска бизнеса или решения бытовых проблем.

Выгодный кредит под залог недвижимости в 2023 году

В настоящее время кредит под залог недвижимости можно оформить в десятках банковских и небанковских учреждений. Среди многих, реально выделяется компания «Кредит 112», имеющая более чем 18-летний опыт выдачи залоговых кредитов.

Финансовая компания «Кредит 112» предлагает займы с официальными договорами без подводных камней с вполне разумными условиями.

Сумма — от 30 000 до 30 000 000 гривен;

Фиксированная ставка — всего от 1,5%;

Выдача 80% от рыночной цены недвижимости;

Срок погашения — до 10 лет;

Возможность отсрочки платежа без пени — до 90 дней;

Индивидуальный график;

Отсутствие скрытых платежей.

Займ под залог квартиры или дома в «Кредит 112» можно оформить в большинстве регионов Украины. Узнать любые подробности можно на официальном сайте компании, либо по телефону у специалиста +38−063−112−5−112.