ФРС США по итогам двухдневного заседания 13−14 июня сохранила базовую ставку в диапазоне 5−5,25% годовых. Федеральная резервная система сделала паузу после самой агрессивной серии повышений ключевой ставки с 1980-х годов.
ФРС сохранила ставку без изменений на уровне 5-5,25%
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Как менялась ставка
Ранее регулятор повышал ставку 10 раз подряд, чтобы сдержать рекордную инфляцию в стране: на пике в июне 2022 года темпы роста цен достигали 40-летнего рекорда в 9,1%. С марта 2022 года ставка в общей сложности выросла на 500 б.п. До этого на протяжении двух лет она находилась на уровне 0−0,25% годовых.
Глава ФРС Джером Пауэлл ранее не раз говорил о решимости снизить инфляцию до целевого уровня 2%. Инфляция в США до сих пор остается выше цели ФРС и предыдущие повышения ставки так и не смогли вернуть темпы роста цен к целевому значению.
По данным министерства труда США, в мае рост потребительских цен (CPI) в США замедлился до 4%. Показатель годовой инфляции оказался на минимуме за два с лишним года. В апреле 2023 года показатель находился на уровне 4,9%. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что ценовое давление в мае уменьшится, а основной индекс потребительских цен упадет до 4,1%.
Базовый индекс потребительских цен Core CPI, ключевой индикатор цен, за которым внимательно следит ФРС, в годовом выражении замедлился до 5,3%. В апреле его значение составляло 5,5%.
Решение ФРС сохранить ставку на текущем уровне совпало с ожиданиями рынка.
Большинство опрошенных Reuters экспертов прогнозировало, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений, но при этом сохранит «ястребиный тон» из-за сильного рынка труда и повышенной инфляции.
Диапазон 5−5,25% — максимальное значение ставки ФРС с 2007 года. Следующее заседание по ставкам состоится 25−26 июля.
Ожидания аналитиков
Аналитики Deutsche Bank не исключают, что после сегодняшней паузы ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики на заседании в июле. По мнению экспертов банка Barclays, ФРС просигналит о дальнейшем повышении ставки в июле, и до сентября ставка может вырасти на 50 б.п. В Citigroup также допускают повышение ставки ФРС до уровня 5,5% — 5,75% на ближайших заседаниях.
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