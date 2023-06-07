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7 июня 2023, 15:57 Читати українською

Fin Blogger Award 2023: кто стал лучшим среди финансовых блоггеров Украины

2 июня в Киеве прошла первая церемония награждения финансовых лидеров мнений Fin Blogger Award 2023. Это первая в Украине премия для блогеров, которые генерируют профессиональный контент и развивают культуру инвестирования в стране. Организаторами мероприятия стали финансовый портал «Минфин» и учебный центр «Биржевой университет».

2 червня у Києві відбулася перша церемонія нагородження фінансових лідерів думок Fin Blogger Award 2023.

В этом году участие в борьбе за звание лучшего приняли 33 финансовых эксперта из YouTube, Instagram и Telegram в 6 основных номинациях. Победителей премии в номинациях, за исключением внеконкурсных номинаций, выбирали путем голосования на сайте премии.

Кто стал победителем Fin Blogger Award

🏆Номинация «Лучший YouTube-канал о финансах»
Канал «Останній капіталіст» — канал о будущем экономическом чуде Украины.

🏆Номинация «Лучший Telegram-канал об инвестициях»
Канал «Больше золота» автора книги, миллионера и стартапера.

🏆Номинация «Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер»
Павел Бойко — основатель Gonzo invest, управляющий активами, самый «доходный» инвестор Украины.

🏆Номинация «Лучший экспертный инстаблог»
Александр Королюк — 22-летний биржевой спекулянт акциями, автор ТГ-канала об инвестициях.

🏆Номинация «Развитие финансовой грамотности детей»
Юлия Баткалова — основательница школы финансов «BY finance», инвестор, эксперт программы «Утро дома».

🥇Главный приз в номинации «Будущий лидер финансового блогинга» получил Александр Королюк — 22-летний биржевой спекулянт акциями, автор ТГ-канала об инвестициях. Он получил $5 тыс. на развитие и продвижение своего финансового блога.

Кто победил во внеконкурсных номинациях

В ходе церемонии назвали и победителей в особых внеконкурсных номинациях.

🏅Номинация «Инвестор-наставник с наибольшим количеством учащихся»
Умида Самоенко — основательница онлайн-школы FinUp, эксперт по финансовой грамотности, инвестировала более $200 000.

🏅Номинация «Посольство украинского рынка инвестиций»
Автор проекта «УкрИнвестКлуб» Дмитрий Карпиловский — идеолог и основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине.

🏅Номинация «Защитник финансово-инвестиционного фронта Украины»
Любомир Остапов — финансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Любовь и бюджет».

🏅Номинация «Главный мультиинвестор Украины»
Мирослав Король — инвестиционный советник, адвокат и партнер юридической компании KFN.

🏅Номинация «За социально ответственный инвестиционный проект»
Алина Шух — финансовая советница, соучредительница компании по финансовому консалтингу SMART.

Что еще происходило на Fin Blogger Award

Каждый победитель получил особые подарки — праздничное отличие и сертификат на акцию FRHC. Кроме этого, победители также получили подарки от партнеров: сертификат на 2 ночи в отеле сети Ribas, сертификат на 5000 гривен от ювелирного дома «Кимберли», сертификат на уикенд в Apartel Shayan на Закарпатье.

Премию открыл талантливый пианист-виртуоз Евгений Хмара, создавший вдохновенную атмосферу празднования. На мероприятии также выступили спикеры-гости — Юлия Баткалова, Мирослав Король, Павел Бойко, Михаил Пацан. Они поделились своим опытом инвестирования и рассказали о трендах 2023 года, об инвестициях в кризис и как заработать на ценных бумагах.

Кроме того, состоялась панельная дискуссия с победителями по теме: «Ответственность и задачи финансового блогинга». По завершению всех ждал нетворкинг и фуршет.

Благодаря премии удалось не только поддержать инфлюэнсеров в нише финансов, но и собрать средства на особый проект — бесплатный летний лагерь по финансовой грамотности для детей Freedom Camp.

Кто стал партнером Fin Blogger Award

Инвестиционный проект «Семейные молочные фермы«— это самый мощный проект в агросекторе Украины, успешно действующий уже 5 лет в области молочного животноводства. Проект объединил 530 инвесторов и 175 семейных ферм по всей Украине. Их сыры можно было отведать во время фуршета.

Ribas Invest — это платформа, которая помогает инвесторам стать владельцем доходной гостиничной недвижимости. Всеми объектами портфеля недвижимости управляет опытный национальный оператор Ribas Hotels Group, уже более 9 лет успешно развивающий отели своих инвесторов.

Ювелирный дом «Кимберли» — официальный ювелирный партнер мероприятия.

Meest ПОЧТА — украинский почтово-логистический оператор по доставке всех типов отправлений по Украине и за границу.

Apartel Resorts — управляющая компания, которая создает и развивает выдающиеся туристические локации Украины.

Источник: Минфин
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