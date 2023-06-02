Unex Bank запустил кэшбек на все: сколько можно заработать

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июня 2023, 15:00 Читати українською

Unex Bank запустил кэшбек на все: сколько можно заработать

В конце мая Unex Bank сообщил о возобновлении программы Кэшбека для своих клиентов. Подключить к программе можно две карты финучреждения: дебетную UnexSmart, по которой, в дополнение, начисляются проценты на остаток собственных средств, и кредитную UnexCard 2.0.

В отличие от большинства украинских банков, предлагающих кэшбек, Unex Bank пошел по другому пути. Вместо установления больших процентов по выбранным категориям, финучреждение начисляет вознаграждение почти по всем расчетным операциям. Среди исключений традиционные для программ кэшбека операции по снятию наличных и пополнения, переводы с карты на карту и исчерпывающий список MCC-кодов. Большинство которых, правда, присваиваются довольно экзотическим торговым операциям, вроде продаж снегоходов и домов на колесах, услуг кейтеринга, аренды авто, ломбардов, «игровых» сервисов и т. п.

На все остальные покупки, сделанные в интернете или даже за рубежом, а также совершенные за счет кредитного лимита, начисляется 1% кэшбека. Причем на все расчеты от 1 гривны.

Еще одна фишка кэшбека от Unex Bank — полная автоматизация. Здесь не нужно выбирать категории или повторять процедуру подключения. Достаточно единоразово присоединиться к программе на сайте с помощью онлайн-формы, и кэшбек будет начисляться неограниченное время.

Инициировать выплату кэшбека на карту не надо. Если за месяц на бонусном счете соберется 10 грн или больше, в первый рабочий день следующего месяца деньги автоматически перечислят на счет. Если нет — сумма бонусов не сгорит, а продолжит накапливаться дальше.

В банке также отказались от установления потолка выплат кэшбэка, который обычно является стандартом на рынке. Максимальная сумма кэшбека, которую можно получить за месяц, никак не ограничена. Сколько бы клиент не набрал бонусов за месяц — все они будут выплачены.

К программе могут присоединиться все существующие клиенты банка — процедура одноразовая и занимает менее минуты. Другим украинцам сначала нужно получить карту. Но и эта процедура занимает всего несколько минут и не требует посещения отделения — процесс полностью онлайнизирован. Кстати, по участвующим в программе карточкам UnexSmart банк также начисляет процент на остаток: от 5% до 8% годовых в зависимости от суммы, хранящейся на счете.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами