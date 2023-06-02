Unex Bank запустил кэшбек на все: сколько можно заработать

В конце мая Unex Bank сообщил о возобновлении программы Кэшбека для своих клиентов. Подключить к программе можно две карты финучреждения: дебетную UnexSmart , по которой, в дополнение, начисляются проценты на остаток собственных средств, и кредитную UnexCard 2.0 .

В отличие от большинства украинских банков, предлагающих кэшбек, Unex Bank пошел по другому пути. Вместо установления больших процентов по выбранным категориям, финучреждение начисляет вознаграждение почти по всем расчетным операциям. Среди исключений традиционные для программ кэшбека операции по снятию наличных и пополнения, переводы с карты на карту и исчерпывающий список MCC-кодов. Большинство которых, правда, присваиваются довольно экзотическим торговым операциям, вроде продаж снегоходов и домов на колесах, услуг кейтеринга, аренды авто, ломбардов, «игровых» сервисов и т. п.

На все остальные покупки, сделанные в интернете или даже за рубежом, а также совершенные за счет кредитного лимита, начисляется 1% кэшбека. Причем на все расчеты от 1 гривны.

Еще одна фишка кэшбека от Unex Bank — полная автоматизация. Здесь не нужно выбирать категории или повторять процедуру подключения. Достаточно единоразово присоединиться к программе на сайте с помощью онлайн-формы, и кэшбек будет начисляться неограниченное время.

Инициировать выплату кэшбека на карту не надо. Если за месяц на бонусном счете соберется 10 грн или больше, в первый рабочий день следующего месяца деньги автоматически перечислят на счет. Если нет — сумма бонусов не сгорит, а продолжит накапливаться дальше.

В банке также отказались от установления потолка выплат кэшбэка, который обычно является стандартом на рынке. Максимальная сумма кэшбека, которую можно получить за месяц, никак не ограничена. Сколько бы клиент не набрал бонусов за месяц — все они будут выплачены.

К программе могут присоединиться все существующие клиенты банка — процедура одноразовая и занимает менее минуты. Другим украинцам сначала нужно получить карту. Но и эта процедура занимает всего несколько минут и не требует посещения отделения — процесс полностью онлайнизирован. Кстати, по участвующим в программе карточкам UnexSmart банк также начисляет процент на остаток: от 5% до 8% годовых в зависимости от суммы, хранящейся на счете.