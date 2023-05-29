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29 мая 2023, 16:42 Читати українською

Сенс Банку приготовиться: Рада дала добро на национализацию

29 мая Верховная Рада проголосовала за законопроект № 9107−1 о выводе с рынка банка в условиях военного положения в повторном втором чтении. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

29 мая Верховная Рада проголосовала за законопроект № 9107−1 о выводе с рынка банка в условиях военного положения в повторном втором чтении.

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О чем идет речь

Законопроект касается процедуры вывода из рынка банков, принадлежащих подсанкционным лицам таким образом, чтобы прекращение их участия в банковской системе государства не причинило вреда интересам клиентов банков и их вкладчиков.

«Относительно самого законопроекта, как писал ранее о главном, его целью является обеспечение стабильности банковской системы в условиях военного положения, введенного в Украине в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, а также защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков»., — написал Гетманцев.

Инициатива направлена на противодействие рискам, в частности путем предоставления Национальному банку полномочий при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций к банку и/или владельцу существенного участия в банке, принять решение о:

  • запрете подсанкционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;
  • о выводе с рынка системно важного банка (национализация) с учетом особенностей, установленных пунктом 23 Раздела X «Заключительные и переходные положения» Закона;
  • О введении возможности вывода системно важного банка с рынка (национализации) при отсутствии у него признаков неплатежеспособности (при применении к банку или владельцу существенного участия в нем блокирующих санкции);
  • О закреплении нормы, которой предусмотрена возможность возмещения лицам ущерба, который они понесли в результате ликвидации банка или вывода из рынка системно важного банка, исключительно за счет средств государства-агрессора.

Напомним

Верховная Рада 2 мая не поддержала в целом законопроект № 9107−1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения.

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1, который позволит НБУ дать старт национализации Сенс Банка (ранее Альфа-банк).

Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать «Сенс Банк».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
29 мая 2023, 16:59
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Чекаємо на підпис проголосованого законопроєкту головою ВРУ та Президентом…
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