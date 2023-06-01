Володимир Зубик: аби українці залишались в країні і відбудовували її, людям має бути доступна пільгова іпотека

Президент Асоціації підприємств-будівельників Інтергал-Буд Володимир Зубик вважає, що Україна здатна втримати та навіть повернути з-за кордону власне економічно активне населення, забезпечивши людей доступним житлом. Це може стати для них мотивацією для того, щоб залишитись і працювати на користь власної країни.

«Власне житло — це базова людська потреба. Якщо держава її забезпечить, вона втримає своє населення. Наразі ж мільйони наших співгромадян залишили територію країни та розвивають економіки інших держав. Ми ризикуємо втратити ще більше. Аби українці залишались в Україні, працювали на нашу економіку, народжували тут дітей, вони повинні мати власне житло або можливість його придбати на посильних умовах» — вважає Зубик. За його словами, вирішенням цього питання може стати доступна для більшості населення пільгова іпотека.

Наразі в Україні працює державна програма єОселя, яка дозволяє брати кредити на житло під пільгові 3% річних лише певним категоріям громадян. Йдеться, зокрема, про переселенців, військових та педагогів і медиків, що працюють у державному секторі. Але обсяг її фінансування, на жаль, не є достатнім. Як і програми компенсації за пошкоджене та зруйноване житло, коли постраждалі можуть отримати сертифікати та використати їх на покупку нової оселі. Обидві програми — важливі і потрібні ініціативи. Однак вони не здатні створити масовий попит на житло.

Свої альтернативні рішення пропонує і бізнес. Це окремі іпотечні програми від банків та пропозиції відтермінування оплати житла від забудовників. Останні, зокрема, пропонують гнучкі умови купівлі та виплат, що передбачають невеликі перші внески, тривалий період виплат, фіксацію вартості тощо. Все це робиться, незважаючи на складні ринкові умови, адже розв‘язана росією жорстока війна — безпрецедентний виклик для всієї будівельної галузі. На ринку залишились компанії, які мали власний фінансовий ресурс, змогли зберегти співробітників і правильно спланували подальшу роботу. Це, зокрема, Інтергал-Буд, який ввів в експлуатацію 180 000 кв. м житла минулого року та ще 200 000 планує ввести в поточному.

Тобто бізнес зі свого боку докладає максимум зусиль, щоб зробити покупку квартири доступнішою та збільшити кількість угод. Проте і вони не можуть зробити попит на квадратні метри масовим.

Тому сприяти формуванню платоспроможного попиту на житло має держава. «Програма пільгової іпотеки не повинна обмежуватись певним колом громадян, вона має бути доступна для більшості українців. Це стимулюватиме не лише розвиток столиці, а й інших регіонів. Девелопери отримають попит на квартири в інших, окрім столиці, містах та містечках. У тому числі в регіонах, що зазнали руйнації внаслідок воєнних дій», — каже Зубик.

Якщо у українців, які втратили житло через війну або просто хочуть покращити свої житлові умови, з‘явиться можливість зробити це за рахунок пільгових іпотечних програм та державних компенсацій, це звільнить значний внутрішній фінансовий ресурс. Його можна спрямувати на будівництво, на стимулювання будівельного ринку, і таким чином підтримати розвиток економіки всієї країни, вважає Президент Асоціації підприємств-будівельників Інтергал-Буд.