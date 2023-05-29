Мифы о деятельности коллекторов и контраргументы

В нашем обществе сформировался ряд стереотипов относительно деятельности и методов ведения бизнеса факторинговых компаний. Однако грозный образ коллектора, действующий негуманными противозаконными методами — это уже оставшийся с 90-х архаизм. В этой статье рассмотрим несколько наиболее популярных мифов о коллекторах и их развенчания от известной среди должников компании — ООО «Талион Плюс» (далее — Talion Plus).

Миф 1. Коллекторские компании работают незаконно

Права, обязанности и ответственность заемщика прописаны в условиях кредитного договора. Получая кредит, клиент должен своевременно и добросовестно погашать долг. В случае, если он не выполняет обязательства, законодательством Украины предусмотрено:

привлечение коллекторской компании к урегулированию такой просроченной задолженности;

уступка права денежного требования по договорам факторинга;

передача в УБКИ данных, которые могут повлиять на кредитную историю должника и усложнить получение кредитов в дальнейшем;

взыскание задолженности в судебном порядке

Важно! Все факторинговые компании действуют только при наличии лицензии на деятельность. Финансовый рынок очень жестко регулируется НБУ, и факторинговые компании могут осуществлять деятельность исключительно в рамках законодательного поля.

Миф 2. Коллекторы не имеют сердца

Talion Plus не только придерживается буквы закона, но и ведет активную социальную деятельность. Одно из направлений корпоративной социальной ответственности Talion Plus — помощь армии. В частности, компания с 2021 года поддерживает оперативное командование «Север», снабжая военных офисной техникой. А в 2022 году даже получила официальную благодарность от бойцов за помощь в приобретении системы видеонаблюдения.

Еще одно направление КСО Talion Plus — поддержка центров социально-психологической реабилитации детей (г. Чернигов и с. Хмельница, Черниговского района). С 2019 года команда компании покупает для малышей игрушки, канцелярию, товары для развития, ковры в спальни и игровые комнаты и проч.

Миф 3. Переуступка права денежного требования факторинговой компании — это мера наказания должников

Для клиента, кредит которого был уступлен, это означает только то, что все обязательные платежи, предусмотренные договором в соответствующие сроки, должны быть внесены не в пользу предыдущего кредитора, а в пользу факторинговой компании — нового кредитора. Согласно законодательным нормам, можно переуступать не только проблемную задолженность. По договору факторинга речь может идти о праве требования на платежи, срок которых еще не наступил, то есть будущую задолженность.

Миф 4. Кредитодатель, переуступивший права, должен заблаговременно уведомить клиента

Факторинговая компания (новый кредитор) сообщает о получении прав денежного требования должнику всеми доступными путями коммуникации, такими как СМС, электронная почта, мессенджеры или звонки. Заблаговременное уведомление о переуступке компанией права требования или получение согласования на такие переуступки — не предусмотрено действующим законодательством.

Кредитодатель, отступивший право требования по договору о потребительском кредите новому кредитору или привлекший коллекторскую компанию к урегулированию просроченной задолженности, обязан в течение 10 рабочих дней сообщить об этом потребителю способом, определенным частью первой статьи 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании» и кредитным договором. Указанная обязанность сохраняется за новым кредитором при дальнейшей переуступке права требования по соответствующему договору.

Миф 5. Лучше игнорировать факторинговые компании: не брать трубку, изменить номер телефона и т. п.

Клиенту следует помнить, что факторинговая компания заинтересована в позитивном разрешении и урегулировании ситуации.

Talion Plus ежедневно предоставляет более 100 лояльных предложений клиентам с разными жизненными обстоятельствами. В зависимости от конкретной ситуации, должнику предлагаются условия оплаты кредита, при которых он может погасить долг. Компания убеждает, что всегда открыта для диалога, стоит только не игнорировать, а сообщить кредитору — безвыходных ситуаций не существует.