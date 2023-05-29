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29 мая 2023, 10:00 Читати українською

Мифы о деятельности коллекторов и контраргументы

В нашем обществе сформировался ряд стереотипов относительно деятельности и методов ведения бизнеса факторинговых компаний. Однако грозный образ коллектора, действующий негуманными противозаконными методами — это уже оставшийся с 90-х архаизм. В этой статье рассмотрим несколько наиболее популярных мифов о коллекторах и их развенчания от известной среди должников компании — ООО «Талион Плюс» (далее — Talion Plus).

Миф 1. Коллекторские компании работают незаконно

Права, обязанности и ответственность заемщика прописаны в условиях кредитного договора. Получая кредит, клиент должен своевременно и добросовестно погашать долг. В случае, если он не выполняет обязательства, законодательством Украины предусмотрено:

  • привлечение коллекторской компании к урегулированию такой просроченной задолженности;
  • уступка права денежного требования по договорам факторинга;
  • передача в УБКИ данных, которые могут повлиять на кредитную историю должника и усложнить получение кредитов в дальнейшем;
  • взыскание задолженности в судебном порядке

Важно! Все факторинговые компании действуют только при наличии лицензии на деятельность. Финансовый рынок очень жестко регулируется НБУ, и факторинговые компании могут осуществлять деятельность исключительно в рамках законодательного поля.

Миф 2. Коллекторы не имеют сердца

Talion Plus не только придерживается буквы закона, но и ведет активную социальную деятельность. Одно из направлений корпоративной социальной ответственности Talion Plus — помощь армии. В частности, компания с 2021 года поддерживает оперативное командование «Север», снабжая военных офисной техникой. А в 2022 году даже получила официальную благодарность от бойцов за помощь в приобретении системы видеонаблюдения.

Еще одно направление КСО Talion Plus — поддержка центров социально-психологической реабилитации детей (г. Чернигов и с. Хмельница, Черниговского района). С 2019 года команда компании покупает для малышей игрушки, канцелярию, товары для развития, ковры в спальни и игровые комнаты и проч.

Миф 3. Переуступка права денежного требования факторинговой компании — это мера наказания должников

Для клиента, кредит которого был уступлен, это означает только то, что все обязательные платежи, предусмотренные договором в соответствующие сроки, должны быть внесены не в пользу предыдущего кредитора, а в пользу факторинговой компании — нового кредитора. Согласно законодательным нормам, можно переуступать не только проблемную задолженность. По договору факторинга речь может идти о праве требования на платежи, срок которых еще не наступил, то есть будущую задолженность.

Миф 4. Кредитодатель, переуступивший права, должен заблаговременно уведомить клиента

Факторинговая компания (новый кредитор) сообщает о получении прав денежного требования должнику всеми доступными путями коммуникации, такими как СМС, электронная почта, мессенджеры или звонки. Заблаговременное уведомление о переуступке компанией права требования или получение согласования на такие переуступки — не предусмотрено действующим законодательством.

Кредитодатель, отступивший право требования по договору о потребительском кредите новому кредитору или привлекший коллекторскую компанию к урегулированию просроченной задолженности, обязан в течение 10 рабочих дней сообщить об этом потребителю способом, определенным частью первой статьи 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании» и кредитным договором. Указанная обязанность сохраняется за новым кредитором при дальнейшей переуступке права требования по соответствующему договору.

Миф 5. Лучше игнорировать факторинговые компании: не брать трубку, изменить номер телефона и т. п.

Клиенту следует помнить, что факторинговая компания заинтересована в позитивном разрешении и урегулировании ситуации.

Talion Plus ежедневно предоставляет более 100 лояльных предложений клиентам с разными жизненными обстоятельствами. В зависимости от конкретной ситуации, должнику предлагаются условия оплаты кредита, при которых он может погасить долг. Компания убеждает, что всегда открыта для диалога, стоит только не игнорировать, а сообщить кредитору — безвыходных ситуаций не существует.

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+31
MaxTirpiz
MaxTirpiz
29 мая 2023, 10:23
#
Міф 5. Краще ігнорувати факторингові компанії: не брати слухавку, змінити номер телефону тощо
Не міф, а перекручування фактів .

Кожний прийнятий дзвінок від коллектора, кожна піднята слухавка трактуються колектором як отриманий зворотній зв’язок від боржника. Чим більше пропущених дзвінків — тим більше ймовірність що колектори відстануть.
+
0
Talion Plus
Talion Plus
29 мая 2023, 11:33
#
Питання в тому, чи вирішиться ситуація сама собою, якщо просто ігнорувати дзвінок. Значно вигідніше для самого клієнта спробувати домовитись про лояльні умови погашення.
+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
29 мая 2023, 12:37
#
Будь які спроби домовитись потягнуть продовження позовної давності для боржника. Самі лояльні умови -не відповідати на дзвінки.
+
+15
zig4free
zig4free
29 мая 2023, 13:41
#
Каловые масы не способны осознавать, они как *** тупо игнорирует, что им говорят в трубку — например что вы не туда попали? Что контактные данные не актуальны? Тупое *** не способно на это!
+
+15
bonv
bonv
29 мая 2023, 11:47
#
У меня нет кредитов. Поэтому для меня слово «коллектор» — это просто большая труба с говном.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
+
0
Talion Plus
Talion Plus
29 мая 2023, 12:41
#
Колектор — це співробітник команії, яка займається поверненням боргів по кредитах.
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0
zig4free
zig4free
29 мая 2023, 13:34
#
Это галимые каловые массы, которые даже не умеют слушать что им говорят в трубку.

Массы калла делают обзвоны по не проверенным контактным данным и лечатся только через заявление в полицию прокуратуру и суды!
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0
zig4free
zig4free
29 мая 2023, 13:43
#
У меня тоже ни когда небыло, но каловое *** умудрилось меня достать в свое время.

ФАКТ 1 звонят по не проверенным контактным данным
ФАКТ 2 игнорируют то что им говорят в трубку
ФАКТ 3 угаражают
ФАКТ 4 хамят
ФАКТ 5 калы — это массы говна
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0
zig4free
zig4free
29 мая 2023, 13:32
#
КГАМ, калы — каловые массы,

Личный опыт, купили новую симку, и где-то через пол года начали слать СМС и звонить за долг неизвестного мне человеа. Причем звонили на свеже преобретенный номер на протяжении нескольких лет — с разных Каловых Контор!!!

ФАКТ 1 берут левые и не актуальные данные для обзовнов!

ФАКТ 2 Тупо не слушают то что им говорят в трубку!
Это каловое *** даже слушать не желает что номер свеже купленный!

ФАКТ 3 Помогают только заявления в прокуратуру и полицию.

ФАКТ 4 КАЛОВОЕ *** — это КАЛОВОЕ *** !

ФАКТ 5 при поступлении звонков — сразу надо писать заявления в полицию и прокуратуру. Другого языва КАЛОВЫЕ массы не понимают!
+
0
zig4free
zig4free
29 мая 2023, 13:45
#
Может ли что «Talion Plus» представитель про каловую говнодеятельность еще сказать, мой личный опыт общения с каловыми массами оставил след на всю жизнь.
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+15
zig4free
zig4free
29 мая 2023, 13:50
#
Единственный законный способ «выбивания долгов» — это через суд → исполнительная служба

Каловая деятельность пережиток 90 — которая действует под сомнительными законами, которые давно необходимо отменить!
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