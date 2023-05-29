В нашем обществе сформировался ряд стереотипов относительно деятельности и методов ведения бизнеса факторинговых компаний. Однако грозный образ коллектора, действующий негуманными противозаконными методами — это уже оставшийся с 90-х архаизм. В этой статье рассмотрим несколько наиболее популярных мифов о коллекторах и их развенчания от известной среди должников компании — ООО «Талион Плюс» (далее — Talion Plus).
Мифы о деятельности коллекторов и контраргументы
Миф 1. Коллекторские компании работают незаконно
Права, обязанности и ответственность заемщика прописаны в условиях кредитного договора. Получая кредит, клиент должен своевременно и добросовестно погашать долг. В случае, если он не выполняет обязательства, законодательством Украины предусмотрено:
- привлечение коллекторской компании к урегулированию такой просроченной задолженности;
- уступка права денежного требования по договорам факторинга;
- передача в УБКИ данных, которые могут повлиять на кредитную историю должника и усложнить получение кредитов в дальнейшем;
- взыскание задолженности в судебном порядке
Важно! Все факторинговые компании действуют только при наличии лицензии на деятельность. Финансовый рынок очень жестко регулируется НБУ, и факторинговые компании могут осуществлять деятельность исключительно в рамках законодательного поля.
Миф 2. Коллекторы не имеют сердца
Talion Plus не только придерживается буквы закона, но и ведет активную социальную деятельность. Одно из направлений корпоративной социальной ответственности Talion Plus — помощь армии. В частности, компания с 2021 года поддерживает оперативное командование «Север», снабжая военных офисной техникой. А в 2022 году даже получила официальную благодарность от бойцов за помощь в приобретении системы видеонаблюдения.
Еще одно направление КСО Talion Plus — поддержка центров социально-психологической реабилитации детей (г. Чернигов и с. Хмельница, Черниговского района). С 2019 года команда компании покупает для малышей игрушки, канцелярию, товары для развития, ковры в спальни и игровые комнаты и проч.
Миф 3. Переуступка права денежного требования факторинговой компании — это мера наказания должников
Для клиента, кредит которого был уступлен, это означает только то, что все обязательные платежи, предусмотренные договором в соответствующие сроки, должны быть внесены не в пользу предыдущего кредитора, а в пользу факторинговой компании — нового кредитора. Согласно законодательным нормам, можно переуступать не только проблемную задолженность. По договору факторинга речь может идти о праве требования на платежи, срок которых еще не наступил, то есть будущую задолженность.
Миф 4. Кредитодатель, переуступивший права, должен заблаговременно уведомить клиента
Факторинговая компания (новый кредитор) сообщает о получении прав денежного требования должнику всеми доступными путями коммуникации, такими как СМС, электронная почта, мессенджеры или звонки. Заблаговременное уведомление о переуступке компанией права требования или получение согласования на такие переуступки — не предусмотрено действующим законодательством.
Кредитодатель, отступивший право требования по договору о потребительском кредите новому кредитору или привлекший коллекторскую компанию к урегулированию просроченной задолженности, обязан в течение 10 рабочих дней сообщить об этом потребителю способом, определенным частью первой статьи 25 Закона Украины «О потребительском кредитовании» и кредитным договором. Указанная обязанность сохраняется за новым кредитором при дальнейшей переуступке права требования по соответствующему договору.
Миф 5. Лучше игнорировать факторинговые компании: не брать трубку, изменить номер телефона
Клиенту следует помнить, что факторинговая компания заинтересована в позитивном разрешении и урегулировании ситуации.
Talion Plus ежедневно предоставляет более 100 лояльных предложений клиентам с разными жизненными обстоятельствами. В зависимости от конкретной ситуации, должнику предлагаются условия оплаты кредита, при которых он может погасить долг. Компания убеждает, что всегда открыта для диалога, стоит только не игнорировать, а сообщить кредитору — безвыходных ситуаций не существует.
Комментарии - 11
Не міф, а перекручування фактів .
Кожний прийнятий дзвінок від коллектора, кожна піднята слухавка трактуються колектором як отриманий зворотній зв’язок від боржника. Чим більше пропущених дзвінків — тим більше ймовірність що колектори відстануть.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
Массы калла делают обзвоны по не проверенным контактным данным и лечатся только через заявление в полицию прокуратуру и суды!
ФАКТ 1 звонят по не проверенным контактным данным
ФАКТ 2 игнорируют то что им говорят в трубку
ФАКТ 3 угаражают
ФАКТ 4 хамят
ФАКТ 5 калы — это массы говна
Личный опыт, купили новую симку, и где-то через пол года начали слать СМС и звонить за долг неизвестного мне человеа. Причем звонили на свеже преобретенный номер на протяжении нескольких лет — с разных Каловых Контор!!!
ФАКТ 1 берут левые и не актуальные данные для обзовнов!
ФАКТ 2 Тупо не слушают то что им говорят в трубку!
Это каловое *** даже слушать не желает что номер свеже купленный!
ФАКТ 3 Помогают только заявления в прокуратуру и полицию.
ФАКТ 4 КАЛОВОЕ *** — это КАЛОВОЕ *** !
ФАКТ 5 при поступлении звонков — сразу надо писать заявления в полицию и прокуратуру. Другого языва КАЛОВЫЕ массы не понимают!
Каловая деятельность пережиток 90 — которая действует под сомнительными законами, которые давно необходимо отменить!