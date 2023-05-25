Дмитрий Богодухов о новых инвестиционных возможностях группы AccessFinance

Накануне Invest Talk Summit мы пообщались с одним из участников саммита — основателем группы компаний AccessFinance Дмитрием Богодуховым о бизнесе группы и ее инвестиционных предложениях, а особенно о новой возможности — стать инвестором в холдинговой компании, которая будет объединять все компании группы.

Недавно мы узнали, что вы планируете создать холдинговую компанию AccessFinance Group, которая будет объединять все компании вашей группы, и предоставить возможность проинвестировать в нее. Почему именно сейчас?

Мы считаем, что на текущем этапе развития нашего бизнеса это целесообразный шаг — у нас уже достаточно положительная репутации, доверие и узнаваемость среди инвесторов в отдельные компании нашей группы, поэтому логично предложить возможность вложить средства именно в их в холдинг, который их объединяет, и проинвестировать таким образом одновременно во все компании группы.

В Украине много свободных «ниш». Вообще, почему именно финансовый сектор?

Мы начали наш бизнес в конце 2014 года. Почему именно кредиты и лизинг? Во-первых, уровень проникновения кредитования и лизинга в Украине был и продолжает оставаться самым низким в Европе и у него большой потенциал к росту. Во-вторых, рынок все же нуждается в более совершенных продуктах, с точки зрения их доступности, прозрачности условий, удобства механизма предоставления клиенту, и именно этого мы стремимся достичь, владея необходимым опытом и вдохновением. И, самое главное — финансовый бизнес капиталоемкий по определению, поэтому для увеличения его объемов можно было предоставить возможность украинским инвесторам зарабатывать вместе с нами и привлечь таким образом необходимые средства.

Мы стараемся достичь нашей главной цели — задействовать средства инвесторов в экономике внутри страны, направив их на предоставление качественных финансовых услуг и обеспечивая инвесторам возможность зарабатывать высокую доходность с минимальными рисками. С макроэкономической точки зрения, увеличение платежеспособного спроса за счет кредитования и лизинга способствует увеличению объемов экономической деятельности, оживляет цепочки движения товаров, стимулирует развитие малого бизнеса и, соответственно, увеличивает поступление в бюджет.

У вас есть в группе широкий спектр направлений деятельности. Какие из них приоритетные?

Направления наших бизнесов комплиментарны друг к другу, и за счет синергии эффективность каждого из них увеличивается. Так, клиенту, который получил кредит на приобретение какой-то техники, например, ноутбука, от нашего партнера, в дальнейшем может понадобиться долгосрочная кредитная линия, затем — автомобиль, а в перспективе он планирует улучшить свои жилищные условия. Предоставляя ему весь спектр требуемых продуктов, мы увеличиваем продолжительность и размер нашего заработка на нем. В то же время, этот клиент может работать в малом би знесе, или сам является предпринимателем и нуждается также в бизнес-финансировании. Принцип «одного окна» удобный для клиентов и экономически эффективный для нас.

Каждое из направлений нашей деятельности мы считаем востребованным и перспективным. Спрос есть на всю линейку продуктов — как для частных, так и бизнес-клиентов. Возможно, большее внимание сейчас мы уделим развитию бизнеса по финансированию жилья. Пока что в Украине никому не удавалось сделать его эффективный механизм, потому это интересный и сложный вызов.

Можно ли считать вас «финтех-компанией»?

Вообще, сейчас «финтех» в тренде во всем мире — достаточно архаическая финансовая отрасль давно нуждалась в перестройке и внедрении новых подходов и методов работы. Основой для этого является тотальный переход в онлайн продаж самых разнообразных товаров и услуг. Даже автомобили сейчас можно заказывать на сайте, не посещая автосалон. Соответственно, и финансирование следует за этим трендом — максимальный охват всех возможных онлайн-каналов как для частных, так и для бизнес-потребителей. Происходит максимальная технологизация процесса привлечения клиентов — поскольку необходимо постоянно решать задачу привлечения платежеспособных клиентов с минимальными затратами.



В то же время, работа в онлайне требует быстрого принятия решений по предоставлению финансирования. Соответственно, у компании должны быть технологии доступа к различным источникам данных и их обработке, модели анализа собственных накопленных статистических данных. Это уже становится стандартом в нашем секторе, и мы не исключение — даже в период войны.

Как война повлияла на работу компаний группы?

В целом, работать, с точки зрения анализа и отбора клиентов, стало проще, чем до войны, — уже можно наглядно увидеть ее влияние на текущее финансовое состояние клиента, которое сейчас, в первую очередь, зависит от того, насколько война негативно сказалась на его деятельности. Около 70% экономики сейчас продолжают работать, а некоторые бизнесы даже увеличивают объемы деятельности. Поэтому выбирать кредитоспособных клиентов есть из кого. Это касается как финансирования частных лиц, так и бизнес-клиентов. Поэтому планируем увеличивать объемы по всем нашим направлениям.

По облигациям всех компаний нашей группы мы продолжали выплачивать доход в полном объеме и во время войны. При этом ставки купона не снижались ни на процент. У нас около 300 инвесторов, и они очень разные по своим характеристикам, целям, инвестиционной стратегии, и многие из них нуждаются в индивидуальном подходе. Но, в целом, их объединяет положительное отношение к украинскому бизнесу и желание зарабатывать вместе с ним.

Можете ли вы утверждать, что есть рост заинтересованности инвесторов во вложение средств уже сейчас, прежде всего, в бизнесы в Украине?

Да, инвестиционный рынок сейчас, прежде всего, нужно рассматривать, с точки зрения географии инвестиций — иностранные или украинские.

Почему растет интерес к инвестициям в украинский бизнес? Все мы каждый день пользуемся отечественными товарами и услугами, и мы видим, как их качество и уровень сервиса растет с каждым днем. При этом во многих секторах экономики рентабельность находится на уровне выше, чем в США и Европе. Конечно, продвинутые инвесторы ищут возможность приобщиться к таким бизнесам в тот момент, когда они привлекают финансирование для масштабирования, и тоже получить доходность гораздо выше, чем на западных рынках.

Следующий важный фактор при принятии инвестором решения в пользу инвестиций в Украине — это возможность кратного увеличения объемов деятельности в отдельных секторах за относительно короткий период времени, поскольку многое в Украине находится на очень начальном этапе развития. В то же время, многие инвесторы ожидают если не падения, то стагнации на западных фондовых рынках, и считают, что сейчас не самое лучшее время в них заходить. На этом фоне инвестиции в украинские активы могут стать еще более привлекательными.

Ну, и не нужно забывать о патриотической составляющей — помогая развитию именно украинских компаний, инвестор приобщается к развитию страны, созданию новых рабочих мест, увеличению в итоге нашего ВВП и всеобщего благосостояния.

Мы ожидаем, что интерес инвесторов к украинскому бизнесу будет расти, а после окончания войны может произойти настоящий бум за счет отложенного спроса.

Какие возможности для инвестиций вы предоставляете сейчас инвесторам?

До недавнего времени мы привлекали средства путем выпуска облигаций. Общий объем эмиссии компаний группы составил более 120 миллионов гривен. Размещать облигации мы планируем и дальше, поскольку видим огромный потенциал в этом способе привлечения средств.

Мы ожидаем, что те средства, которые частные инвесторы вложили в ОВГЗ, после их погашения частично останутся на фондовом рынке и будут переразмещены, в том числе, в корпоративные облигации. Объем средств, размещенных физическими лицами в ОВГЗ, сейчас превысил 40 миллиардов гривен, при этом количество инвесторов составляет уже более 100 тысяч. Если всего 10−20% этих средств перейдет в корпоративный сегмент, то это сразу даст очень ощутимый толчок к его развитию. И это без учета возможного притока средств от новых инвесторов. Поэтому, стратегически мы видим огромный потенциал в этом направлении.

Для увеличения объемов эмиссии облигаций нам необходимо увеличивать капитал компаний так, чтобы соотношение капитала и долгового финансирования постоянно находилось на приемлемом уровне. И вот здесь появляется возможность для инвестора вложить средства именно в такое увеличение капитала, получая при этом долю в бизнесе. При этом, если по облигациям купонная доходность фиксирована и не может превышать предусмотренного условиями проспекта выпуска размера, то дивидендная доходность инвестора на долю в компании может расти вместе с ростом объемов и прибыльности бизнеса.

Долю в каких компаниях группы может приобрести инвестор?

Мы предоставляли и предоставляем возможность стать участником бизнеса в любой из наших компаний — инвестор может выбрать ту, которая ему ближе по своим предпочтениям.

В то же время, сейчас мы создаем новую холдинговую структуру AccessFinance Group, в которую будут внесены контрольные пакеты всех наших компаний, и предложим доли такой холдинговой компании инвесторам. Так, инвестор сможет одновременно вложить средства во все направления деятельности группы и получать дивиденды от всего бизнеса. Это предложение для тех, кому сложно выбрать какую-то отдельную компанию для инвестирования, а есть желание получить диверсифицированный и усредненный результат инвестиций.

Какая доходность ожидается для инвестора?

Доходность по облигационной программе компаний группы будет оставаться на уровне 22−28% годовых — конечный размер ставок, в первую очередь, зависит от текущей доходности по ОВГЗ, и наши ставки будут снижаться одновременно со снижением ставок государственных облигаций.

Дивидендная доходность, которую получает инвестор от вложения средств в долю отдельной компании или всего холдинга, будет расти одновременно с ростом бизнеса. Начальный уровень — около 10% годовых с возможностью дальнейшего роста до 30−40% годовых на горизонте 3−4 лет. Такой уровень доходности обусловлен текущей ценой входа в бизнес и потенциальным размером ожидаемой прибыли.

Не стоит забывать и о росте стоимости доли. При достижении плановых показателей прибыльности, ее цена вырастет в 2−2,5 раза за 5 лет и у инвестора будет возможность зафиксировать дополнительную прибыль при ее продаже.

А если инвестор не захочет выходить из бизнеса?

Если не захочет продавать долю и в его планах держать в портфеле доходные активы, то он может владеть долей в бизнесе сколько угодно, просто получая дивиденды. У нас максимально долгосрочная стратегия развития бизнеса, и, в целом, бизнес в финансовой сфере может существовать бесконечно долго, поскольку обслуживает базовую потребность человечества — потребность в деньгах в необходимый момент времени.