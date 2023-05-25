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25 мая 2023, 9:16 Читати українською

ЕЦБ готовит проект цифрового евро. Дизайн предложат в октябре

Европейский центральный банк готовит проект цифровой версии евро, реагируя на давление со стороны развивающихся технологий, которые могут изменить способ использования денег в течение следующих десятилетий деятельности банка. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Associated Press .

Европейский центральный банк готовит проект цифровой версии евро, реагируя на давление со стороны развивающихся технологий, которые могут изменить способ использования денег в течение следующих десятилетий деятельности банка.
Фото: happycoin.club

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Что известно

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что цифровой евро может предложить людям способ покупать вещи, не завися от поставщиков платежных услуг, контролируемых неевропейскими компаниями. К ним могут относиться Mastercard,Visa, Apple Pay и Google Pay.

Ожидается, что Европейская комиссия предложит законодательство по этой идее в течение нескольких недель, говорят представители ЕЦБ, тогда как центральный банк опубликует подробное предложение по дизайну цифровой валюты в октябре.

Читайте: ЕЦБ начнет разработку цифрового евро к концу 2023 года

Что с цифровыми валютами в мире

Центральные банки во всем мире, включая ФРС США, осторожно изучают цифровые валюты на фоне того, что наличные деньги все больше уступает место электронным платежам.

Некоторые небольшие страны, такие как Нигерия, Багамские острова и Ямайка, уже ввели цифровые валюты, в то время как Китай производит пробные запуски.

Центральные банки также реагируют на появление криптовалют, вызывающих обеспокоенность, что однажды люди могут обратиться к конкурирующим формам цифровых денег, которые подорвут национальные валюты.

Цифровая валюта, поддержанная центральным банком, была бы безопасным и стабильным платежным средством — в отличие от нестабильных криптовалют, падение цен на которые за последний год и крушение таких бирж, как FTX, вызвали призывы к регулированию.

Предыстория

В январе 2021 года ЕЦБ завершил общественные консультации по цифровому евро. Большинство респондентов назвали конфиденциальность данных важнейшей характеристикой CBDC.

В апреле 2021 года глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что Евросоюз может выпустить собственную CBDC за четыре года, если политики одобрят проект.

Напомним, аналитики финансового конгломерата Morgan Stanley подсчитали, что в цифровой евро перейдет около 8% депозитной базы банковской системы ЕС.

Читайте также: Цифровой евро лучше защитит пользовательские данные, чем частные стейблкоины — ЕЦБ

Источник: Минфин
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