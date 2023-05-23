Финкомитет повторно одобрил законопроект, позволяющий национализировать Сенс Банк

Налоговый комитет Верховной Рады одобрил в повторном втором чтении законопроект по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения № 9107−1, позволяющего НБУ национализировать банки подсанкционных собственников. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По его словам, документ поддержали 22 члена комитета, 1 — воздержался.

«Ожидаем разбирательство в зале уже в мае. Правками никто не затягивал, думаю, на этот раз все будет хорошо и в зале с голосами», — резюмировал нардеп.

Напомним

Верховная Рада 2 мая не поддержала в целом законопроект № 9107−1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения.

Читайте: Как и когда будут национализировать Сенс Банк

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1, который позволит НБУ дать старт национализации Сенс Банка (ранее — «Альфа-банк»).

Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать «Смысл Банк».