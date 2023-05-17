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17 мая 2023, 11:34 Читати українською

В апреле Фонд гарантирования продал активов на 713 миллионов

В течение апреля 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда гарантирования вкладов составили 713 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

В течение апреля 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда гарантирования вкладов составили 713 млн грн.
Фото: freepik.com

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Поступление средств

Больше всего средств поступило от реализации имущества — 551,7 млн грн, в том числе 182,5 млн грн из которых получено от продажи активов АО «Дельта Банк», 152,7 млн грн — АО «Проминвестбанк», 138,2 млн грн — АО М Р Банк, 45,5 млн грн — АО «Банк Сич», 20,5 млн грн — АО АКБ «Аркада».

Еще 73,5 млн грн банки получили от погашения кредитов, 8,7 млн грн — от аренды имущества, 79,1 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т. п.).

В целом за январь-апрель 2023 сумма поступления средств в банки в управлении Фонда составила 2 272,2 млн грн, в т. ч. 1 751,7 млн грн — от реализации имущества, 250,1 млн грн — от погашения кредитов, 33,3 млн грн — от аренды имущества, 23,6 млн грн — от погашения ценных бумаг, 213,5 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п.).

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
17 мая 2023, 13:27
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Але сайт по приватизації зроблений на колінах дендрарно-фекальним методом.
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