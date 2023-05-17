В течение апреля 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда гарантирования вкладов составили 713 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.
В апреле Фонд гарантирования продал активов на 713 миллионов
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Поступление средств
Больше всего средств поступило от реализации имущества — 551,7 млн грн, в том числе 182,5 млн грн из которых получено от продажи активов АО «Дельта Банк», 152,7 млн грн — АО «Проминвестбанк», 138,2 млн грн — АО
Еще 73,5 млн грн банки получили от погашения кредитов, 8,7 млн грн — от аренды имущества, 79,1 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства
В целом за январь-апрель 2023 сумма поступления средств в банки в управлении Фонда составила 2 272,2 млн грн,
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