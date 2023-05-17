В апреле Фонд гарантирования продал активов на 713 миллионов

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Поступление средств

Больше всего средств поступило от реализации имущества — 551,7 млн грн, в том числе 182,5 млн грн из которых получено от продажи активов АО «Дельта Банк», 152,7 млн грн — АО «Проминвестбанк», 138,2 млн грн — АО М Р Банк , 45,5 млн грн — АО «Банк Сич», 20,5 млн грн — АО АКБ «Аркада».