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10 мая 2023, 12:55 Читати українською

Sense Bank запустил оформление карт єВідновлення

С 10 мая 2023 года Sense Bank предоставляет действующим и новым клиентам возможность оформить цифровую карту єВідновлення для получения средств от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Карту можно открыть в цифровом банке Sense SuperApp за несколько минут. Дополнительно Sense Bank начисляет клиентам 1% кэшбека за все покупки по карте єВідновлення и дает возможность вывести до 25 000 грн кэшбека в месяц.

Согласно условиям программы єВідновлення, государство будет выплачивать средства на ремонт частично поврежденных жилых домов, квартир и жилых помещений, владельцами которых являются граждане Украины. Денежные средства можно потратить исключительно на приобретение строительных материалов и заказ ремонтных услуг. Список партнеров-участников, у которых можно приобрести строительные материалы и услуги, будет наполняться постепенно и представлен на сайте услуги.

Щоб оформити картку, необхідно:

Чтобы оформить карту, необходимо:

1. По ссылке загрузить/открыть цифровой банк Sense SuperApp.

2. Ввести номер телефона и пройти быструю идентификацию с Дією. Это займет до 5 минут.

3. Подать заявление на услугу єВідновлення в приложении Дія и выбрать карту Sense Bank для получения помощи.

Напомним, украинцы могут подать заявление на получение выплаты для ремонта поврежденного в результате боевых действий жилья через приложение Дія. Размер выплаты за поврежденный объект определяет специально созданная комиссия. После оценки комиссией объема повреждений, данные вносятся в реестр поврежденного и уничтоженного имущества. В случае одобрения поданного заявления, помощь от государства начисляется на карту єВідновлення, которую можно оформить уже сейчас и выбрать при подаче заявления в Дії для получения средств.

В случае если клиент не пользуется Дією и имеет паспорт старого образца, есть возможность открыть карту в любом отделении Sense Bank.

Средства необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня их получения. После этой даты остаток средств автоматически возвращается в бюджет.

Для оформления карты єВідновлення от Sense Bank, нужно скачать или открыть приложение Sense SuperApp.

Sense Bank — один из системно важных банков Украины со 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.

Источник: Минфин
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Disorder
Disorder
10 мая 2023, 13:29
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