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8 мая 2023, 15:45 Читати українською

СК «Экспресс Страхование» с 1 мая 2023 г. расширило условия страхования КАСКО

СК «Экспресс Страхование», входящая в семью компаний группы УкрАВТО, внесла изменения в 3 программы страхования КАСКО, которые призваны обеспечить повышенный уровень защиты клиентов Компании в случае наступления страховых случаев. Кроме того, к двум программам добавлены новые опции покрытия дополнительных затрат, которые позволят клиентам оценить новый уровень сервиса Компании. Изменения вступают в силу с 1 мая 2023 г. и действуют для новых договоров КАСКО.



Клиентам, выбирающим программу «VIP» теперь доступен более высокий порог выплат страхового возмещения без справки полиции — до 10% страховой суммы на авто, что почти в 4 раза больше, чем раньше. Опция действует только на территории Украины при выплатах фирменной СТО, ею можно воспользоваться 2 раза в год.

Также по этой программе расширена территория покрытия договора на всю территорию Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии).

Для клиентов Компании, выехавших или планирующих выехать за границу и воспользующихся программами «Премиум» или «Премиум+», Компания установила отдельный лимит выплат на эвакуатор в размере 200 евро по каждому страховому случаю на территории Европы. В свою очередь для программы VIP выплаты в евро по курсу НБУ будут осуществляться и на территории Грузии.

Также для программ «Премиум+» и «VIP» с 1 мая 2023 будут действовать дополнительные опции. Компания будет возмещать 50% расходов клиентов на замену ключей, установку новых замков и настройки бортового компьютера их автомобилей при их потере или краже. Кроме того, страховая компания возместит расходы клиентов на спасение авто до 2% от страховой суммы. Это могут быть, например, расходы на извлечение авто из кювета или водоема, расходы на приобретение огнетушителя для тушения пожара или расходы на поврежденное имущество, возникшее из-за маневра для спасения авто на скользкой дороге. Важно иметь документальное подтверждение этих расходов и убедиться, что они необходимы для уменьшения ущерба авто.

О компании

ОДО «Экспресс Страхование» основано в 2008 году с участием лидера украинского автомобильного рынка — Корпорации «УкрАВТО». Компания специализируется на автомобильном страховании. Стабильно высокая скорость урегулирования событий в Компании обеспечена оптимальным взаимодействием с партнерскими СТО.

Компания входит в число наиболее капитализированных на страховом рынке и 6 лет прочно удерживает лидерские позиции в ТОП-10 рейтинга влиятельного на страховом рынке Украины журнала Insurance TOP по объему страховых премий.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
8 мая 2023, 16:05
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