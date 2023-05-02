Аналитики R&D центра YouControl проанализировали исторические связи обанкротившихся банковских учреждений. А также исследовали списки заемщиков выведенных с рынка банков, которые до сих пор не выполнили свои обязательства по возврату долгов данным банкам.
Заемщики задолжали более 75 миллиардов обанкротившимся банкам — YouControl
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В аналитическую систему YouControl добавлены данные 18 выведенных с рынка банковских учреждений, в частности ПАО «Проминвестбанк», АО «МР Банк», АО «Златобанк» и другие. В отношении этих банков внесено 3629 записей о заемщиках, руководителях и бывших акционерах банка, которые должны вернуть свои долги согласно решениям суда. Общая сумма долга перед обанкротившимися учреждениями составляет 75,6 млрд грн.
Кто больше всего задолжал
Согласно списку больше всего задолжали заемщики Проминвестбанка, а именно 44,4 млрд грн. Вдвое меньше
Связи со страной-агрессором
Четыре украинских банка, совокупная сумма долга которых составляет более 68 млрд грн, имеют (или имели) связи с РФ. А именно:
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Проминвестбанк, акционером которого до декабря 2022 года была государственная российская корпорация развития ВЕБ.РФ;
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МИБ, 100% акций которого принадлежат российскому ПАО «Сбербанк России»;
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ВТБ Банк — дочь одноименного российского ВТБ Банка;
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Банк Форвард, акционером которого является российское АО «Банк Русский Стандарт», а бенефициаром — подсанкционный Рустам Тарико.
Комментарии - 1
Правильною є наступна назва: «Позичальники заборгували понад 75 мільярда збанкрутілим банкам — YouControl».
Вкладники банків не можуть заборгувати банкам, бо саме вони надають банкам гроші на підставі договорів банківських вкладів.