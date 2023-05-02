Заемщики задолжали более 75 миллиардов обанкротившимся банкам — YouControl

Аналитики R&D центра YouControl проанализировали исторические связи обанкротившихся банковских учреждений. А также исследовали списки заемщиков выведенных с рынка банков, которые до сих пор не выполнили свои обязательства по возврату долгов данным банкам.

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В аналитическую систему YouControl добавлены данные 18 выведенных с рынка банковских учреждений, в частности ПАО «Проминвестбанк», АО «МР Банк», АО «Златобанк» и другие. В отношении этих банков внесено 3629 записей о заемщиках, руководителях и бывших акционерах банка, которые должны вернуть свои долги согласно решениям суда. Общая сумма долга перед обанкротившимися учреждениями составляет 75,6 млрд грн.

Кто больше всего задолжал

Согласно списку больше всего задолжали заемщики Проминвестбанка, а именно 44,4 млрд грн. Вдвое меньше М Р Банка — 23,4 млрд грн. Третью строчку занял Златобанк. Ему задолжали 6,5 млрд. грн. Долг почти в 400 млн грн не погасили перед ВТБ Банком. А перед банком деньги и кредит — 368 млн.

Связи со страной-агрессором

Четыре украинских банка, совокупная сумма долга которых составляет более 68 млрд грн, имеют (или имели) связи с РФ. А именно: