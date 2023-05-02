Аналітики R&D центру YouControl проаналізували історичні зв’язки збанкрутілих банківських установ. А також дослідили списки позичальників виведених з ринку банків, які й досі не виконали свої зобов’язання з повернення боргів даним банкам.
Вкладники заборгували понад 75 мільярда збанкрутілим банкам — YouControl
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До аналітичної системи YouControl додано дані 18 виведених з ринку банківських установ, зокрема ПАТ «Промінвестбанк», АТ «МР Банк», АТ «Златобанк» та ін. Стосовно цих банків загалом внесено 3629 записів про позичальників, керівників та колишніх акціонерів банку, які мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду. Загальна сума боргу перед збанкрутілими установами складає 75,6 млрд грн.
Хто заборгував найбільше
Згідно із списком найбільше заборгували позичальники Промінвестбанку, а саме 44,4 млрд грн. Вдвічі менше
Зв’язки з країною-агресором
Чотири українські банки, сукупна сума боргу яких складає понад 68 млрд грн, мають (або мали) зв'язки із рф. А саме:
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Промінвестбанк, акціонером якого догрудня 2022 року була державна російська корпорація розвитку «ВЕБ.РФ»;
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МІБ, 100% акцій якого належать російському ПАТ «Сбербанк Росії»;
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ВТБ Банк — «дочка» однойменного російського «ВТБ Банку»;
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Банк Форвард, акціонером якого є російський АТ «Банк Русский Стандарт», а бенефіціаром — підсанкційний Рустам Таріко.
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