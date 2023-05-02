Вкладники заборгували понад 75 мільярда збанкрутілим банкам — YouControl

Аналітики R&D центру YouControl проаналізували історичні зв’язки збанкрутілих банківських установ. А також дослідили списки позичальників виведених з ринку банків, які й досі не виконали свої зобов’язання з повернення боргів даним банкам.

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До аналітичної системи YouControl додано дані 18 виведених з ринку банківських установ, зокрема ПАТ «Промінвестбанк», АТ «МР Банк», АТ «Златобанк» та ін. Стосовно цих банків загалом внесено 3629 записів про позичальників, керівників та колишніх акціонерів банку, які мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду. Загальна сума боргу перед збанкрутілими установами складає 75,6 млрд грн.

Хто заборгував найбільше

Згідно із списком найбільше заборгували позичальники Промінвестбанку, а саме 44,4 млрд грн. Вдвічі менше М Р Банку — 23,4 млрд грн. Третю сходинку посів Златобанк. Йому заборгували 6,5 млрд грн. Борг в майже 400 млн грн не погасили перед ВТБ Банком. А перед банком Фінанси та кредит — 368 млн.

Зв’язки з країною-агресором

Чотири українські банки, сукупна сума боргу яких складає понад 68 млрд грн, мають (або мали) зв'язки із рф. А саме: