Что такое дебетовая карта и как ею пользоваться

Дебетная карта — универсальный инструмент для расчетов и сохранения наличности. В отличие от кредитной карты, когда держатель может использовать кредитные средства — здесь нет процентов за пользование деньгами, сроков пополнения и тому подобное.

Такая банковская карта — сугубо личные средства владельца, которые хранятся на банковском счете.

В этой статье мы разберем, как пользоваться дебетовыми картами и оформить карту для выплат онлайн. В качестве примера возьмем популярные платежные средства с выгодными условиями от Райффайзен Банка.

Как пользоваться картой без кредитного лимита

Чтобы иметь возможность платить такой картой на кассе или в интернете, человеку нужно следить за состоянием баланса, чтобы на счету всегда были средства. Если денег недостаточно, в транзакции будет отказано.

Пополнение карты возможно личными средствами через кассу, терминал самообслуживания и путем перевода с карты на карту. А также за счет получения на карту выплат от государства или работодателя. Речь идет о заработной плате, пенсии, стипендии, пособии по безработице, малообеспеченным семьям и тому подобное.

Как снимать наличные деньги

Если хотите снять деньги со счета, воспользуйтесь банкоматом. Комиссия за снятие наличных в большинстве случаев отсутствует. Снимать деньги можно не только с банкомата банка-эмитента, но и с других АТМ банков-партнеров.

Для чего используют дебетовую карту

Как мы уже отмечали, дебетовая карта — многофункциональный платежный инструмент.

Имея такую карту, можно выполнять следующие действия:

хранить и тратить собственные средства;

снимать наличные в любой стране;

рассчитываться картой в любом месте;

получать кэшбек за покупки («Райфкарта+ Visa Gold»);

покупать товары с дисконтом по выгодным ценам (Fishka, карта АТБ);

получать социальные выплаты от государства и заработную плату;

оплачивать без комиссии коммунальные услуги, мобильную связь и т. д.

Полный перечень функций зависит от разновидности дебетовой карты и банка-эмитента. Например, «Райфкарту+» в валюте используют для хранения средств, получения переводов из-за рубежа, накопления поступлений от депозита. А дебетовую карту Visa Reward оформляют как карту-ключ к предпринимательскому счету.

Есть отдельный вид дебетовых карт, которые имеют ограниченный функционал, однако также могут использоваться для оплаты на кассе, онлайн-платежей и аккумулирования наличных. Это детские карты, как FUNкартка от Райфа, которую выдают на имя ребенка в возрасте 6−18 лет по заявлению одного из родителей.

Как получить дебетовую карту

Сейчас процедура получения дебетовых карт максимально упрощена. Для оформления виртуального платежного средства нужно всего 10 минут. Заявку на выдачу карты подают онлайн без визита в банк, подтверждая намерение с помощью «Дія.Підпис».

Полученную таким образом цифровую карту можно сразу добавить к мобильному кошельку Apple Pay/Google Pay и совершать покупки, или же предоставить реквизиты платежного средства для начисления социальной помощи от государства.