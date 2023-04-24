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24 апреля 2023, 17:40 Читати українською

Два госбанка прекратили сокращать сеть отделений

По состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине насчитывалось 5192 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 144. Об этом говорится в данных Нацбанка.

По состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине насчитывалось 5192 действующих структурных подразделений банков.
Фото: magigrand.com

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У кого больше всего отделений

Больше всего отделений у государственного Приватбанка — 1 209 (-1). У Ощада 1183 отделения (+1). Впервые за долгое время эти банки не сокращали отделения.

Дальше с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (323) и УкрСиббанк (230). Замыкает пятерку банк ПУМБ (221).

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 апреля 2023, 18:02
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Вот интересный вопрос — «чудо рехформированый» системный гос банк, сколько отделений осталось на оккупированной территории? 20, 30, а может 40? а в статье об этом не слова. А банкоматы??? Какое количество тупо разграбили и уже не будут работать? А другой «чудо» системный банк, а что там с тем что хронилища «ощада» обслуживали козначейства? И может кто-то знает сколько районных и областных хранилищ остались на оккупированной территории и что там с наличкой?
И что там с работой приватовских отделений во воемя оккупации в Херсрнской области? …персонал героически работал, продолжая обслуживать клиентов… а что там с выдачей карточек и сохраностью персональных данных?
Системные, гос банки… Еще и медальки от рожковой получат…
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vadymbanker
vadymbanker
24 апреля 2023, 18:24
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Пишите ахинею
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 апреля 2023, 18:34
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Какую «ахинею»? Что приватовские отделения не работали в оккупированном Херсоне?
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 апреля 2023, 18:07
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Забыл, а может уважаемая редакция опубликует данные вознаграждений девяти членов наблюдательного совета и девяти членов правления «привата» вот будет интересно сколько десятков милионов долларов лихо перекочевали в карманы «супер менеджеров» гос банка! И можно эту сумму сравнить с бюджетов любого района той же Киевской области.
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Сергій Т
Сергій Т
24 апреля 2023, 18:43
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Повністю довіряємо найбільшим системним банкам: Приват, Ощад. Вони трансформувались до нових реалій, вистояли, стали міцніше і працюють!
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