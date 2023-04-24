Два госбанка прекратили сокращать сеть отделений

У кого больше всего отделений

Больше всего отделений у государственного Приватбанка — 1 209 (-1). У Ощада 1183 отделения (+1). Впервые за долгое время эти банки не сокращали отделения.

Дальше с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (323) и УкрСиббанк (230). Замыкает пятерку банк ПУМБ (221).