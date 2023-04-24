По состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине насчитывалось 5192 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 144. Об этом говорится в данных Нацбанка.
Два госбанка прекратили сокращать сеть отделений
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У кого больше всего отделений
Больше всего отделений у государственного Приватбанка — 1 209 (-1). У Ощада 1183 отделения (+1). Впервые за долгое время эти банки не сокращали отделения.
Дальше с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (323) и УкрСиббанк (230). Замыкает пятерку банк ПУМБ (221).
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
И что там с работой приватовских отделений во воемя оккупации в Херсрнской области? …персонал героически работал, продолжая обслуживать клиентов… а что там с выдачей карточек и сохраностью персональных данных?
Системные, гос банки… Еще и медальки от рожковой получат…