F-16 или шведские Gripen: какие самолеты действительно нужны Украине

Среди оружия, в котором больше всего сейчас нуждается Украина, украинское военное командование чаще всего называет военные самолеты. Какую технику могут передать западные союзники, в чем преимущества и недостатки разных моделей, и сможет ли их эффективно использовать Украина, рассказывает Economist. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов статьи.

Состояние украинской авиации: хорошие и плохие новости

После полномасштабного вторжения ВВС Украины потеряли 60 истребителей, или 40% своего парка, — говорится в недавно обнародованных американских документах. Осталось всего около 80 машин. Россия же направила на войну около 500 самолетов. И они, в значительной степени, превосходят украинские, поскольку у них лучшие радары и боеприпасы большей дальности.

Хорошая новость в том, что Россия не смогла использовать это преимущество, чтобы доминировать в небе. Не сумев уничтожить противовоздушную оборону Украины, ее самолеты вынуждены стрелять со значительных расстояний и часто безрезультатно. Плохая новость состоит в том, что воздушный баланс выглядит шатким.

Регулярные удары российских беспилотников и ракет с октября заставили Украину израсходовать огромное количество своих ракет «земля-воздух». Ситуация стабилизировалась за последние недели, говорит один из западных чиновников, занимающийся новыми поставками в Украину. Но если ЗРК не хватит, Украине придется выбирать между защитой городов и критической инфраструктуры и войск на линии фронта.

Теоретически, истребители могут заменить противовоздушную оборону наземного базирования, сбивая вражеские самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Но нынешний флот Украины редко видит их достаточно рано для реагирования из-за «старых радиолокационных технологий», — говорит спикер ВВС Украины, полковник Юрий Игнат. За последние недели Польша и Словакия поставили около восьми самолетов МиГ-29, но их возможности также ограничены. Многие реактивные самолеты не пригодны для полетов и используются для пополнения запасных частей. Украине нужен свежий флот.

Возможные варианты

Gripen, сделанный шведской компанией Saab, является одним из кандидатов для передачи Украине. Во многом он идеально подходит для нужд Украины. Он был разработан специально для защиты воздушного пространства Швеции от российских реактивных самолетов, а не для выполнения таких сложных задач, как проникновение в тыл врага. Он также был построен для посадки на короткие взлетно-посадочные полосы и даже дороги, при обстоятельствах, когда авиабазы поражены ракетами. Saab говорит, что самолет может быть дозаправлен и перевооружен за десять минут одним техником и пятью призывниками.

Главная проблема Gripen в том, что их мало. Швеция продала или передала в аренду около 66 самолетов другим странам. А у самой меньше 100. А поскольку заявку Швеции на членство в НАТО блокируют Турция и Венгрия, страна не решается истощать свою оборону.

«Украина нуждается в F-16», — говорит Игнат. С начала производства в 1970-х годах было произведено более 4,6 тыс. F-16. Это «Toyota Hilux в мире боевой авиации», — говорит маршал авиации в отставке Королевских ВВС Великобритании Эдвард Стрингер, сравнивая самолет с надежным пикапом. В 2020 году F-16 составляли около 30% воздушного парка европейских членов НАТО.

Украина присматривается к рынку б/у самолетов: в прошлом году Норвегия сняла с эксплуатации все свои F-16 в пользу малозаметных F-35. Дания, Бельгия и Нидерланды тоже планируют это сделать. В феврале Украина подала официальный запрос Нидерландам. Запасные части и техническое обслуживание будут доступны в соседних Польше и Румынии, а также Греции и Турции, — говорит Стрингер.

Недостатки F-16

Впрочем, у F-16 также есть некоторые недостатки, один из них — стоимость: Gripen намного дешевле в обслуживании. Другая проблема, говорит эксперт Британского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк, — это состояние украинских аэродромов. Советские взлетно-посадочные полосы были построены из бетонных блоков с герметиком между ними. Это позволяет им противостоять расширению и сужению от сильной жары и холода. Однако, это также означает, что между ними появляется мох, камни и другой мусор. Gripen с меньшими воздухозаборниками, расположенными выше на фюзеляже, справится с этим гораздо лучше, чем F-16, — говорит Бронк.

Украина может восстановить некоторые аэродромы, но это спровоцирует увеличение российских ракетных атак. И хотя F-16 может приземлиться, в крайнем случае, на дорогу, его более легкая ходовая часть не так хорошо подходит для нагрузок коротких взлетно-посадочных полос. Полковник Игнат исключает такие аргументы. «В Украине может приземлиться любой самолет», — говорит он.

Вооружение и вспомогательные технологии

В любом случае, не менее важным, чем самолет, является его вооружение. Г-н Бронк говорит, что даже крошечный флот Gripen, от 8 до 12, мог бы сдержать российские ВВС, если бы был вооружен Meteor — самой совершенной в мире ракетой «воздух-воздух». Meteor был совместно разработан Великобританией, Францией, Германией, Италией, Испанией и Швецией, поэтому его экспорт требовал бы консенсуса стран. Это дало бы Швеции политическое прикрытие для решения отправки самолетов. Проблема в том, что европейцы, возможно, не захотят рисковать тем, что передовой Meteor попадет к россиянам. Америка может также сомневаться в отправке лучших своих ракет.

Украина будет нуждаться и в других вспомогательных возможностях. Стрингер указывает на важность радиоэлектронной борьбы для ослепления российских военных самолетов. По его словам, Украина могла бы развернуть более простые наземные системы, а не специальные самолеты РЭС.

Бывший заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон указывает на важность канала передачи данных, который соединяет истребители с радарами противовоздушной обороны на земле. Gripen или F-16 без такой связи будут действовать не лучше, чем модернизированные МиГи.

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«Если бы мы приступили к этой работе в прошлом году, современные боевые самолеты уже были бы в украинских руках», — сетует декан Института аэрокосмических исследований Митчелла в Арлингтоне Дэвид Дептул. Если бы Запад действовал сейчас, говорит он, до конца года в украинских руках могло оказаться до 30 F-16. «Там, где есть желание, есть возможности», — добавляет он.