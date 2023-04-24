Кабмин установил норму отчисления дивидендов для госкомпаний

Кабмин установил для большинства предприятий с государственной долей базовый норматив отчисления прибыли, направляемый на выплату дивидендов по итогам 2022 года, на уровне 50% — при условии направления 30% на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии. Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением № 358 от 18 апреля 2023, пишет «Бизнес.Цензор».