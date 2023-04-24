Кабмин установил для большинства предприятий с государственной долей базовый норматив отчисления прибыли, направляемый на выплату дивидендов по итогам 2022 года, на уровне 50% — при условии направления 30% на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии. Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением № 358 от 18 апреля 2023, пишет «Бизнес.Цензор».
Кабмин установил норму отчисления дивидендов для госкомпаний
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Нормы отчисления
-
Ощадбанк должен направить на дивиденды 30% чистой прибыли за 2022 год.
-
НАК «Нафтогаз Украины», предварительно анонсировавший по итогам 2022 года чистый убыток, — 30%, остальные на закупку добываемого в стране природного газа.
-
Укргидроэнерго должно выплатить 30% (при условии направления 50% на восстановление имущества).
-
«Украинская финансовая жилищная корпорация» — 30% (при условии направления 50% на финансирование доступного ипотечного кредитования).
-
«Украинское Дунайское пароходство» — 30% (при условии направления 50% на обновление флота).
-
Приватбанк и Украгролизинг — по 80%.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1
Ощадбанк має спрямувати на дивіденди 30%.
Приватбанк має спрямувати на дивіденди 80%.