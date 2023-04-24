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24 апреля 2023, 13:05 Читати українською

Кабмин установил норму отчисления дивидендов для госкомпаний

Кабмин установил для большинства предприятий с государственной долей базовый норматив отчисления прибыли, направляемый на выплату дивидендов по итогам 2022 года, на уровне 50% — при условии направления 30% на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии. Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением № 358 от 18 апреля 2023, пишет «Бизнес.Цензор».

Кабмин установил для большинства предприятий с государственной долей базовый норматив отчисления прибыли, направляемый на выплату дивидендов по итогам 2022 года, на уровне 50% - при условии направления 30% на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии.

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Нормы отчисления

  • Ощадбанк должен направить на дивиденды 30% чистой прибыли за 2022 год.

  • НАК «Нафтогаз Украины», предварительно анонсировавший по итогам 2022 года чистый убыток, — 30%, остальные на закупку добываемого в стране природного газа.

  • Укргидроэнерго должно выплатить 30% (при условии направления 50% на восстановление имущества).

  • «Украинская финансовая жилищная корпорация» — 30% (при условии направления 50% на финансирование доступного ипотечного кредитования).

  • «Украинское Дунайское пароходство» — 30% (при условии направления 50% на обновление флота).

  • Приватбанк и Украгролизинг — по 80%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
24 апреля 2023, 13:37
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Равенство по «кварталовски»:
Ощадбанк має спрямувати на дивіденди 30%.
Приватбанк має спрямувати на дивіденди 80%.
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