Американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу Twitter Илону Маску отдавать $8, которые он платит за его синюю галочку верификации в соцсети, в фонд Сергея Притулы.
Стивен Кинг предлагает Маску переводить деньги за его синюю галочку в Twitter на помощь Украине
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«Это всего восемь долларов, так что, возможно, мистер Маск мог бы еще добавить немного», — написал Кинг.
И think Mr. Муск должен иметь мой blue check to charity. И recommend the Prytula Foundation, которые предоставляют охраняемые услуги в Украине. Это только $8, когда perhaps Mr. Муска может быть больше бит.— Stephen King (@StephenKing) 22 апреля 2023
Сергей Притула отреагировал на это предложение: «Привет, Стивен, это отличная идея. Большое спасибо! Поможем Украине бороться за свободу вместе!» — написал он в комментарии.
Hey Steven, that's a great idea;))— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) 22 апреля 2023
Thank you so much! Let's help Ukraine fight for freedom together!
We would appreciate any donations here: https://t.co/HviFQIg922
Напомним
21 апреля Twitter начал удалять у пользователей синие галочки верифицированных аккаунтов. После того как Маск купил соцсеть в октябре, Twitter ввел оплату $8 за галочку.
Предприниматель предупредил, что пользователи, которые не подпишутся в Twitter Blue, потеряют значок верификации в начале апреля.
Комментарии - 1
ПРИТУЛЕ ВЕРЫ НЕТ!!!