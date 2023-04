Стивен Кинг предлагает Маску переводить деньги за его синюю галочку в Twitter на помощь Украине

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Это всего восемь долларов, так что, возможно, мистер Маск мог бы еще добавить немного», — написал Кинг.

Сергей Притула отреагировал на это предложение: «Привет, Стивен, это отличная идея. Большое спасибо! Поможем Украине бороться за свободу вместе!» — написал он в комментарии.

Hey Steven, that's a great idea;))

Thank you so much! Let's help Ukraine fight for freedom together!

We would appreciate any donations here: https://t.co/HviFQIg922