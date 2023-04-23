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23 апреля 2023, 14:41 Читати українською

Стивен Кинг предлагает Маску переводить деньги за его синюю галочку в Twitter на помощь Украине

Американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу Twitter Илону Маску отдавать $8, которые он платит за его синюю галочку верификации в соцсети, в фонд Сергея Притулы.

Американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу Twitter Илону Маску отдавать $8, которые он платит за его синюю галочку верификации в соцсети, в фонд Сергея Притулы.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«Это всего восемь долларов, так что, возможно, мистер Маск мог бы еще добавить немного», — написал Кинг.
Фото: korrespondent.net

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Это всего восемь долларов, так что, возможно, мистер Маск мог бы еще добавить немного», — написал Кинг.

Сергей Притула отреагировал на это предложение: «Привет, Стивен, это отличная идея. Большое спасибо! Поможем Украине бороться за свободу вместе!» — написал он в комментарии.

Напомним

21 апреля Twitter начал удалять у пользователей синие галочки верифицированных аккаунтов. После того как Маск купил соцсеть в октябре, Twitter ввел оплату $8 за галочку.

Предприниматель предупредил, что пользователи, которые не подпишутся в Twitter Blue, потеряют значок верификации в начале апреля.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lolik1837
Lolik1837
23 апреля 2023, 15:01
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Круто. А Притула потом опять расскажет как он на собранные у людей деньги «купил спутник». что бы делать снимки участков боевых действий.. И это в то время когда американцы и НАТО и так снабжают Украину снимками и информацией СО ВСЕХ СВОИХ СПУТНИКОВ.

ПРИТУЛЕ ВЕРЫ НЕТ!!!
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