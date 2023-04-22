Twitter без Маска: Децентрализованное приложение от Джека Дорси вышло на Android

Бывший исполнительный директор компании Twitter Джек Дорси запустил альтернативу соцсети, которую купил Илон Маск — децентрализованная платформа Bluesky вышла на Android. Об этом сообщает The Verge.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В конце февраля появилась версия приложения для iOS, а теперь платформа доступна и для Android. Однако, чтобы получить доступ к услуге, необходимо присоединиться к списку ожидания или получить код приглашения от друга.

Приложение функционирует как бета-версия, поэтому имеет ограниченное количество пользователей (около 25 000). Bluesky очень напоминает Twitter, да и некоторые возможности дублируют функции соцсети Илона Маска.

Читайте также: Twitter уволил более 80% работников после прихода Маска — BBC

Bluesky позволяет искать других пользователей и отслеживать их обновления, создавать публикации и добавлять медиа. Однако есть некоторые ограничения. К примеру, отсутствует функция личных сообщений.

Также, поскольку это небольшое сообщество, там, вероятно, нет возможности следить за теми же людьми, что и в других социальных сетях.

Проект возник в Twitter в 2019 году, а в прошлом году децентрализованная соцсеть выделилась в отдельную компанию — руководители отметили, что «независимость важна для успеха проекта». Джек Дорси вошел в состав совета директоров Bluesky.

Напомним

«Минфин» писал, что компании Twitter больше не существует. Twitter Inc. исчезла в результате слияния с недавно созданной компанией, которая называется X Corp.

При покупке Twitter Илон Маск предполагал, что соцсеть станет частью его идеи по созданию Х, «приложения для всего». По функционалу приложение будет похоже на китайский WeChat.