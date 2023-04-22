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22 апреля 2023, 17:00 Читати українською

Twitter без Маска: Децентрализованное приложение от Джека Дорси вышло на Android

Бывший исполнительный директор компании Twitter Джек Дорси запустил альтернативу соцсети, которую купил Илон Маск — децентрализованная платформа Bluesky вышла на Android. Об этом сообщает The Verge.

Бывший исполнительный директор компании Twitter Джек Дорси запустил альтернативу соцсети, которую купил Илон Маск — децентрализованная платформа Bluesky вышла на Android.
Фото: seoukraine.com.ua

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В конце февраля появилась версия приложения для iOS, а теперь платформа доступна и для Android. Однако, чтобы получить доступ к услуге, необходимо присоединиться к списку ожидания или получить код приглашения от друга.

Приложение функционирует как бета-версия, поэтому имеет ограниченное количество пользователей (около 25 000). Bluesky очень напоминает Twitter, да и некоторые возможности дублируют функции соцсети Илона Маска.

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Bluesky позволяет искать других пользователей и отслеживать их обновления, создавать публикации и добавлять медиа. Однако есть некоторые ограничения. К примеру, отсутствует функция личных сообщений.

Также, поскольку это небольшое сообщество, там, вероятно, нет возможности следить за теми же людьми, что и в других социальных сетях.

Проект возник в Twitter в 2019 году, а в прошлом году децентрализованная соцсеть выделилась в отдельную компанию — руководители отметили, что «независимость важна для успеха проекта». Джек Дорси вошел в состав совета директоров Bluesky.

Напомним

«Минфин» писал, что компании Twitter больше не существует. Twitter Inc. исчезла в результате слияния с недавно созданной компанией, которая называется X Corp.

При покупке Twitter Илон Маск предполагал, что соцсеть станет частью его идеи по созданию Х, «приложения для всего». По функционалу приложение будет похоже на китайский WeChat.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Сергій Т
Сергій Т
22 апреля 2023, 17:26
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Дякую. Приєднався до списку очікування.
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