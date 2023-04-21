Банки за март выдали кредитов на 3,8 миллиарда по госгарантиям на портфельной основе

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 апреля 2023, 18:05 Читати українською

Банки за март выдали кредитов на 3,8 миллиарда по госгарантиям на портфельной основе

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 21 929 кредитов на общую сумму 70,4 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 21 929 кредитов на общую сумму 70,4 млрд грн.
Фото: finbalance.com.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По состоянию на 1 апреля 2023 г. 29 банков-кредиторов обслуживают 16 955 кредитов на сумму 53,26 млрд грн.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченными государственными гарантиями на портфельной основе, составили 25,94 млрд грн. Это около 71% от общего лимита предоставленных гарантий (36,33 млрд грн).

При этом в марте 2023 года заключено 728 кредитных договоров на сумму 3,82 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,08 млрд грн.

Банки

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 апреля текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе лидирует Приватбанк — в настоящее время обслуживается 12 024 кредита на общую сумму 18,1 млрд грн, что составляет 73% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку. Вторым по количеству таких кредитов является Ощадбанк — 2 106 кредитов на общую сумму 8,8 млрд грн (соответственно — 74% от лимита банка).

Наибольший объем кредитов обслуживается:

  • в Одесской области — 1176 кредитов на около 3,94 млрд грн;
  • в Киеве, где обслуживается 1137 кредит на 3,92 млрд грн;
  • в Днепропетровской области — 1519 кредитов на 3,83 млрд грн;
  • во Львовской области — 1421 кредитов на 3,55 млрд грн.

По виду экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

  • сельское хозяйство — 6 333 кредита на 33,73 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 6679 кредитов на общую сумму 10,51 млрд грн;
  • перерабатывающей промышленности — 1535 кредита на 5,51 млрд грн.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами