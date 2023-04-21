Банки за март выдали кредитов на 3,8 миллиарда по госгарантиям на портфельной основе

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 21 929 кредитов на общую сумму 70,4 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

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По состоянию на 1 апреля 2023 г. 29 банков-кредиторов обслуживают 16 955 кредитов на сумму 53,26 млрд грн.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченными государственными гарантиями на портфельной основе, составили 25,94 млрд грн. Это около 71% от общего лимита предоставленных гарантий (36,33 млрд грн).

При этом в марте 2023 года заключено 728 кредитных договоров на сумму 3,82 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,08 млрд грн.

Банки

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 апреля текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе лидирует Приватбанк — в настоящее время обслуживается 12 024 кредита на общую сумму 18,1 млрд грн, что составляет 73% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку. Вторым по количеству таких кредитов является Ощадбанк — 2 106 кредитов на общую сумму 8,8 млрд грн (соответственно — 74% от лимита банка).

Наибольший объем кредитов обслуживается:

в Одесской области — 1176 кредитов на около 3,94 млрд грн;

в Киеве, где обслуживается 1137 кредит на 3,92 млрд грн;

в Днепропетровской области — 1519 кредитов на 3,83 млрд грн;

во Львовской области — 1421 кредитов на 3,55 млрд грн.

По виду экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах: