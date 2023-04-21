У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 21 929 кредитів на загальну суму 70,4 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Банки за березень видали кредитів на 3,8 мільярда за держгарантіями на портфельній основі
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Станом на 1 квітня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 16 955 кредитів на суму 53,26 млрд грн.
Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 25,94 млрд грн. Це близько 71% від загального ліміту наданих гарантій (36,33 млрд грн).
При цьому в березні 2023 року укладено 728 кредитних договорів на суму 3,82 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,08 млрд грн.
Банки
За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 квітня поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирує Приватбанк — наразі обслуговується 12 024 кредит на загальну суму 18,1 млрд грн, що становить 73% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк — 2 106 кредит на загальну суму 8,8 млрд грн (відповідно — 74% від ліміту банку).
Найбільший обсяг кредитів обслуговується:
- в Одеській області — 1 176 кредитів на близько 3,94 млрд грн;
- у Києві, де обслуговується 1 137 кредит на 3,92 млрд грн;
- у Дніпропетровській області — 1 519 кредитів на 3,83 млрд грн;
- у Львівській області — 1 421 кредитів на 3,55 млрд грн.
За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:
- сільське господарство — 6 333 кредит на 33,73 млрд грн;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 6 679 кредитів на загальну суму 10,51 млрд грн;
- переробної промисловості — 1 535 кредити на 5,51 млрд грн.
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