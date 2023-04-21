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21 квітня 2023, 18:05 Читать на русском

Банки за березень видали кредитів на 3,8 мільярда за держгарантіями на портфельній основі

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 21 929 кредитів на загальну суму 70,4 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 21 929 кредитів на загальну суму 70,4 млрд грн.
Фото: finbalance.com.ua

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Станом на 1 квітня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 16 955 кредитів на суму 53,26 млрд грн.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 25,94 млрд грн. Це близько 71% від загального ліміту наданих гарантій (36,33 млрд грн).

При цьому в березні 2023 року укладено 728 кредитних договорів на суму 3,82 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,08 млрд грн.

Банки

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 квітня поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирує Приватбанк — наразі обслуговується 12 024 кредит на загальну суму 18,1 млрд грн, що становить 73% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк — 2 106 кредит на загальну суму 8,8 млрд грн (відповідно — 74% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

  • в Одеській області — 1 176 кредитів на близько 3,94 млрд грн;
  • у Києві, де обслуговується 1 137 кредит на 3,92 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області — 1 519 кредитів на 3,83 млрд грн;
  • у Львівській області — 1 421 кредитів на 3,55 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство — 6 333 кредит на 33,73 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 6 679 кредитів на загальну суму 10,51 млрд грн;
  • переробної промисловості — 1 535 кредити на 5,51 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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