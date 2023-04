Автор «Богатый папа, бедный папа» призвал покупать биткоин, золото и серебро

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Биткоин вырос более чем на 100% за год. Продолжит ли он расти? Я ставлю на это. Я покупаю больше золота и серебра. Зачем покупать больше золота, серебра и BTC? Потому что ФРС, Минфин и Байден — лжецы», — написал он в Twitter.

Bitcoin up over 100% in a year. Will Bitcoin keep going UP? I’m betting on it. I am buying more gold and silver. Why buy more Gold, Silver, BC? Because Fed, Treasury, and Biden are liars. .