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19 апреля 2023, 15:22 Читати українською

Автор «Богатый папа, бедный папа» призвал покупать биткоин, золото и серебро

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки раскритиковал власти США и призвал покупать биткоин и драгоценные металлы.

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки раскритиковал власти США и призвал покупать биткоин и драгоценные металлы.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«Биткоин вырос более чем на 100% за год.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Биткоин вырос более чем на 100% за год. Продолжит ли он расти? Я ставлю на это. Я покупаю больше золота и серебра. Зачем покупать больше золота, серебра и BTC? Потому что ФРС, Минфин и Байден — лжецы», — написал он в Twitter.

Регистрируйся и покупай криптовалюту!

В прошлом году Кийосаки заявил, что мировую экономику ждет «величайший крах в истории», а криптовалюты являются наилучшей защитой от кризиса.

Кроме того, по его прогнозу, к 2025 году стоимость биткоина вырастет до $500 000.

Напомним

«Минфин» писал, что золото уже подорожало до максимума за год. Стоимость июньского фьючерса на Нью-Йоркской бирже Comex в четверг, 13 апреля, поднялась до $2060,8 за унцию. Это максимальный уровень цены на драгметалл с 8 марта 2022 г. Также эксперты рассказали, почему цена на благородный металл будет расти и дальше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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Alik2021
Alik2021
19 апреля 2023, 15:31
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Киосаки явный кент Трампа. ну хорошо что уже недвижимость не актуальная) а так этот автор всегда агитирует за золото и серебро, корзина пополнилась битком. но это его мнение…
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Alex2006
Alex2006
19 апреля 2023, 15:42
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Схоже хтось закупився багато по 45к :) І нещодавно по 30к :)
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Бедный папа
Бедный папа
19 апреля 2023, 16:31
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Понял, одеваю кеды и вперед за слитками)
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 апреля 2023, 16:58
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Дід пихнув? Це ж як я провтикав, що біткоїн торік в квітні коштував 15к?
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