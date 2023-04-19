Автор «Богатый папа, бедный папа» призвал покупать биткоин, золото и серебро

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«Биткоин вырос более чем на 100% за год. Продолжит ли он расти? Я ставлю на это. Я покупаю больше золота и серебра. Зачем покупать больше золота, серебра и BTC? Потому что ФРС, Минфин и Байден — лжецы», — написал он в Twitter.

Bitcoin up over 100% in a year. Will Bitcoin keep going UP? I’m betting on it. I am buying more gold and silver. Why buy more Gold, Silver, BC? Because Fed, Treasury, and Biden are liars. . — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 18, 2023

В прошлом году Кийосаки заявил, что мировую экономику ждет «величайший крах в истории», а криптовалюты являются наилучшей защитой от кризиса.

Кроме того, по его прогнозу, к 2025 году стоимость биткоина вырастет до $500 000.

Напомним

«Минфин» писал, что золото уже подорожало до максимума за год. Стоимость июньского фьючерса на Нью-Йоркской бирже Comex в четверг, 13 апреля, поднялась до $2060,8 за унцию. Это максимальный уровень цены на драгметалл с 8 марта 2022 г. Также эксперты рассказали, почему цена на благородный металл будет расти и дальше.