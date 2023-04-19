Курс валют на 19 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 19 апреля, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже. Евро также не изменилось в покупке и продаже.

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В обменниках доллар прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Курс евро не изменился на покупку и добавил 9 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 40,80 грн., а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,85−38,00, евро — 41,25−41,49 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,04−40,43 грн/евро.

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