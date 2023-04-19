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19 апреля 2023, 9:42 Читати українською

НБУ аннулировал все лицензии страховой компании владельца банка «Пивденный»

Национальный банк аннулировал все лицензии на осуществление страховой деятельности и исключил из госреестра финансовых учреждений ЧАО СК «Теком» на основании поданного им ходатайства. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк аннулировал все лицензии на осуществление страховой деятельности и исключил из госреестра финансовых учреждений ЧАО СК «Теком» на основании поданного им ходатайства.
Фото: tig.com.ua

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Решение Комитета

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 17 апреля.

По состоянию на 31 декабря 2022 объем страховых премий ЧАО «Теком» составил 23,66 млн грн, стоимость активов — 353,87 млн грн, страховые резервы — 3,43 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,07%.

Владельцем компании в госреестре указан одесский предприниматель Юрий Родин, являющийся основным бенефициаром банка «Пивденный».

Напомним

16 января 2023 г. Нацбанк предоставил разрешение ЧАО СК «Теком» на прекращение страховой деятельности (без прекращения юридического лица).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Сергій Т
Сергій Т
19 апреля 2023, 9:47
#
Ще один спекулятивний відросток ліквідовано.
+
0
bonv
bonv
19 апреля 2023, 10:03
#
Хто страховку буде відшкодовувати?
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