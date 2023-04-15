Венгрия отзывает своих представителей из российского МИБа

По информации портала vg.hu, на который ссылается Reuters, венгерское правительство пришло к выводу, что участие в организации больше не целесообразно.

Издание не привело к конкретным именам, однако известно, что в совет управляющих МИБ входит министр экономического развития Венгрии Мартон Надь.

Будапешт подтвердил информацию и выразил недовольство давлением США, которые накануне ввели санкции против трех чиновников МИБ в Будапеште, включая двух россиян и одного гражданина Венгрии.

«Мы принимаем и понимаем, что у нас разные позиции, но не понимаем, почему необходимо давление на другие государства, чтобы они изменили свои позиции, — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг на пресс-конференции. — Венгрия — это государство, поэтому к нему нужно относиться как к государству, а не как к колонии».

Вашингтон отметил, что Венгрия проигнорировала обеспокоенность США по поводу «непрозрачной кремлевской платформы» — международного банка, штаб-квартира которого в 2019 году была перенесена из Москвы в Будапешт.