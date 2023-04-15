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15 апреля 2023, 9:55 Читати українською

Венгрия отзывает своих представителей из российского МИБа

Правительство Венгрии решило отозвать своих представителей из подконтрольного России Международного инвестиционного банка. Об этом пишет Finclub со ссылкой на Reuters.

Правительство Венгрии решило отозвать своих представителей из подконтрольного России Международного инвестиционного банка.
Фото: finclub.net

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По информации портала vg.hu, на который ссылается Reuters, венгерское правительство пришло к выводу, что участие в организации больше не целесообразно.

Издание не привело к конкретным именам, однако известно, что в совет управляющих МИБ входит министр экономического развития Венгрии Мартон Надь.

Будапешт подтвердил информацию и выразил недовольство давлением США, которые накануне ввели санкции против трех чиновников МИБ в Будапеште, включая двух россиян и одного гражданина Венгрии.

«Мы принимаем и понимаем, что у нас разные позиции, но не понимаем, почему необходимо давление на другие государства, чтобы они изменили свои позиции, — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг на пресс-конференции. — Венгрия — это государство, поэтому к нему нужно относиться как к государству, а не как к колонии».

Вашингтон отметил, что Венгрия проигнорировала обеспокоенность США по поводу «непрозрачной кремлевской платформы» — международного банка, штаб-квартира которого в 2019 году была перенесена из Москвы в Будапешт.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 апреля 2023, 11:39
#
Забзділи угорські рашисти.
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