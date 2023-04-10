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10 апреля 2023, 11:30 Читати українською

Украинский некоммерческий проект єТурникет помогает спасать жизнь нашим военным

Что такое єТурникет и как появилась идея его создания:

Это — социальный проект для помощи военным от компании WEBSPARK, вот что об этом рассказывает основатель и СЕО Евген Катрич: «Многие волонтеры пытаются помочь нашим военным: деньгами, закупкой, производством и это конечно хорошо, но не всегда такая помощь может быть полезной. Турникет — это не тот случай, где уместно экспериментировать, использовать непроверенное, поэтому мы решили реализовать ресурс, который поможет волонтерам и военным получить протестированную информацию относительно качества турникета, а производителям — относительно эффективности их продукта. Некачественный турникет — хуже, чем его отсутствие, потому что дает ложную надежду».

Еще в начале полномасштабного вторжения, когда турникетов в целом было мало (а особенно — качественных), мы столкнулись с проблемой и почувствовали это на собственном опыте.

Команда єТурникета проанализировала всю доступную информацию в сети и начала формировать собственный рейтинг. Со временем оказалось, что соответствующих данных недостаточно, а те, что есть — быстро теряют актуальность.

Важно понимать, что некачественный турникет может не остановить кровотечение, создать слишком низкое давление или вообще сломаться. Как результат — человек может потерять конечность или даже истечь кровью. Вот что об этом сказал врач-флеболог и сосудистый хирург Дмитрий Андросчук: «Самое плохое для медика — это когда он знает, что мог оказать помощь человеку, но этот пострадавший уже был мертв в момент попадания в его руки».

В связи с этим мы увидели необходимость разработки платформы, которая бы работала и собирала актуальные данные о турникетах с тестированием в реальном времени, чтобы иметь возможность предоставлять проверенную информацию от экспертов о надежности и качестве выбранного турникета.

Польза проекта:

Проект eTurniket не занимается тестированием, а является двусторонней платформой, которая объединяет экспертов с производителями турникетов, представленными на рынке. Таким образом, eTurnstile освещает как положительные, так и отрицательные результаты тестирования с хронологией и критериями, что играет важную роль и дает возможность проверки турникета, который оказался у вас в руках, на исправность.

Мы активно привлекаем военных экспертов, медиков и производителей, которые станут частью проекта и помогут дать защитникам лучший, функциональный и оптимальный по цене вариант турникета. Также командой eTurniket разработана программа тестирования турникетов украинских производителей, с помощью которой можно проверить их продукцию в «полевых» экстремальных условиях и при этом помочь защитникам Украины.

О компании WEBSPARK:

Мы — харьковская IT-компания WEBSPARK, которая имеет 18-летний опыт, охватывающий полный жизненный цикл web и мобильной разработки.

С первых дней «российского мира» мы заняли четкую позицию, помогая уничтожать оккупантов и защищать Украину, и продолжаем это делать. Всегда очень тщательно и ответственно подходим к каждому процессу как в работе, так и в типах помощи.

Поэтому каждый процесс, продукт, гривна сбора для нас имеют крайне важное значение и ответственность.

Наше кредо — «Помогать, продолжая работать, тем самым иметь возможность помогать».

Главная ценность компании — это сотрудники.

Во время войны мы занимаемся волонтерством, помогаем защитникам Украины, и разрабатываем такие сервисы как russianWarship.RIP и eTurniket. Больше подробностей по ссылке: https://www.webspark.ua/.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
godvinik
godvinik
10 апреля 2023, 11:36
#
Очередной бизнес паразитирующий на военной теме.
Вопросами снабжения пускай занимается минобороны или военнослужащие в частном порядке, кому что надо покупают, зарплата ведь платится?
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0
Сергій Т
Сергій Т
10 апреля 2023, 12:14
#
Дуже корисний проект, дякуємо серйозній компанії.
+
0
Юрій Верненко
Юрій Верненко
10 апреля 2023, 12:33
#
Дійсно важливий проєкт, якщо все ж не має комерційних зацікавленостей від виробників та публікує всі тестування такі які вони є, то це круто та корисно!
Успіху
+
0
Сергій К
Сергій К
10 апреля 2023, 13:01
#
Молодці, гарна ініціатива!
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