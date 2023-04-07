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7 апреля 2023, 20:02 Читати українською

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
mlp711141
mlp711141
7 апреля 2023, 21:08
#
Главное за воскресенье: Международные резервы, потери Украины от войны и главное в новом Меморандуме МВФ

А сегодня уже воскресенье? Или год перевели? В Польше 7 апреля пятница…
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+15
kapriz17
kapriz17
7 апреля 2023, 21:40
#
Головне за неділю. сьогодні п`ятниця!
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