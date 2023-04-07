200 гривен — не деньги? — Как начать экономить с минимальным доходом
Главное за воскресенье: Международные резервы, потери Украины от войны и главное в новом Меморандуме МВФ
Наши тексты, в которых мы рассказываем о формировании инвестиционного портфеля с разными стартовыми суммами, вызывают живое обсуждение. Но многие читатели говорят, что не могут не то чтобы начать инвестировать, но и сформировать финансовую подушку из-за крайне низкого дохода. Минфин решил разобраться, можно ли откладывать деньги и в такой ситуации.
На первом размещении 3-месячные депосертификаты НБУ купили 45 банков на 51,1 млрд грн
Сегодня, 7 апреля, в ходе первого аукциона Национальный банк продал 45 банкам своих 3-месячных депозитных сертификатов на общую сумму 51,1 млрд. грн., сообщили «Минфину» в НБУ.
S&P снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ до CCC с негативными прогнозами.
Справедлив ли курс гривны. Инфляция в Украине 2023 г. Повышение тарифов. Логистика во время войны (видео)
В этом видео Алексей Козырев и Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорят о том, как изменилась логистика во время войны, инфляция и рост цен в Украине в 2023 году, повышение тарифов и почему сейчас такой курс гривны.
Ослабление валютного контроля и гибкий курс: главное в новом Меморандуме МВФ
В конце марта Украина подписала с МВФ новую кредитную программу, рассчитанную на 4 года и $15,6 млрд. На этой неделе наша страна получила первые $2,7 млрд из этой суммы и Министерство финансов опубликовало текст нового Меморандума. Минфин проанализировал этот документ и выделил ключевые моменты.
Международные резервы Украины выросли до 31,9 миллиарда долларов. НБУ назвал главные факторы роста
По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $31 878,2 млн. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (больший объем вышеупомянутого был зафиксирован еще в ноябре 2011 года).
Конвертационные депозиты больше неинтересны: что может сделать НБУ
Банки активно изменяют депозитные предложения. Самые заметные сдвиги происходят сейчас в сегменте конвертационных депозитов. Изменяющаяся и какую доходность сейчас предлагают по вложениям частных вкладчиков банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, расскажет «Минфин».
В НБУ оценили потери Украины от войны с Россией
Прямые потери материальных активов и инфраструктуры Украины из-за полномасштабного вторжения ВС РФ сейчас оцениваются почти в 140 миллиардов долларов. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.
В Киеве завершается отопительный сезон — Кличко
В субботу, 8 апреля, в Киеве завершается отопительный сезон. Соответствующее решение городские власти приняли, учитывая погодные условия: ожидается стабильное существенное потепление.
Рейтинг миллиардеров от Forbes: сколько украинцев попало
Пятеро украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии Forbes.
Украина получила 2,7 миллиарда от МВФ
3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от Международного валютного фонда (МВФ).
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 миллиарда
Министерство обороны США объявило дополнительный пакет военной помощи для Украины на $2,6 миллиарда.
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А сегодня уже воскресенье? Или год перевели? В Польше 7 апреля пятница…