Саудовская компания Savvy Games покупает разработчика игр Scopely с офисом в Украине за $4,9 миллиарда

Только пять сделок в истории геймдева стоили более $4,9 млрд:

$6 млрд за King,

$8,1 млрд за ZeniMax,

$8,6 млрд за Supercell,

$12 млрд за Zynga,

$68,7 млрд за все еще не закрытую Activision Blizzard.

Впрочем, соглашение по Scopely тоже еще должно подтвердить регулятор.

Приобретению Scopely предшествовали два соглашения Savvy Games: поглощение киберспортивной организации ESL Turtle Entertainment за $1 млрд и кибеспортивной платформы FaceIT за $500 млн.

Компания Scopely

Scopely, во главе с двумя ко-CEO Уолтером Драйвером и Хавьером Ферейрой, основана в 2011 году, и к соглашению собрала почти $1 млрд инвестиций. Больше всего компания известна своими мобильными брендами Wheel of Fortune, The Walking Dead: Road to Survival, Yahtzee и Star Trek: Fleet Command.

Наиболее интересны из 8 поглощений Scopely: FoxNext Games у «Диснея» в 2020 году и GSN Games за примерно $1 млрд у GSN (Game Show Network) в 2021 году.

Половина сделки с GSN была оплачена акциями Scopely, так что от продаж саудитам GSN должен был получить дополнительную выгоду. GSN является развлекательным бизнесом, принадлежащим техногиганту Sony. И именно из-за GSN у Scopely появился украинский офис.

Киевский офис GSN возник на базе купленной в середине десятых годов запорожской студии Idle Games, еще раньше купившей своего подрядчика — также запорожскую аутсорс-компанию Trafford.

По данным издания, украинский офис компании насчитывает около 50 специалистов. Как сообщают в компании, после продаж Scopely сохранит операционную автономию.

Зависимость от нефти

В отличие от многих ресурсных стран, Саудовская Аравия планирует снизить зависимость собственной экономики от нефти.

По данным Blommberg, страна собирается стать одним из самых больших игровых и киберспортивных хабов, вложив $38 млрд, и ожидает, что к 2030 году это позволит индустрии приносить 1% ВВП. И уже есть первые инвестиции.