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6 апреля 2023, 18:01 Читати українською

Саудовская компания Savvy Games покупает разработчика игр Scopely с офисом в Украине за $4,9 миллиарда

Компания Savvy Games, полностью принадлежащая государственному суверенному фонду Саудовской Аравии, заявила о приобретении американского разработчика игр Scopely с офисом в Украине за $4,9 млрд. Это третье крупное приобретение Savvy Games и шестое крупнейшее соглашение в истории геймдева, сообщает AIN.

Компания Savvy Games, полностью принадлежащая государственному суверенному фонду Саудовской Аравии, заявила о приобретении американского разработчика игр Scopely с офисом в Украине за $4,9 млрд.
Фото: alarabiya.net

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Только пять сделок в истории геймдева стоили более $4,9 млрд:

  • $6 млрд за King,
  • $8,1 млрд за ZeniMax,
  • $8,6 млрд за Supercell,
  • $12 млрд за Zynga,
  • $68,7 млрд за все еще не закрытую Activision Blizzard.

Впрочем, соглашение по Scopely тоже еще должно подтвердить регулятор.

Приобретению Scopely предшествовали два соглашения Savvy Games: поглощение киберспортивной организации ESL Turtle Entertainment за $1 млрд и кибеспортивной платформы FaceIT за $500 млн.

Компания Scopely

Scopely, во главе с двумя ко-CEO Уолтером Драйвером и Хавьером Ферейрой, основана в 2011 году, и к соглашению собрала почти $1 млрд инвестиций. Больше всего компания известна своими мобильными брендами Wheel of Fortune, The Walking Dead: Road to Survival, Yahtzee и Star Trek: Fleet Command.

Наиболее интересны из 8 поглощений Scopely: FoxNext Games у «Диснея» в 2020 году и GSN Games за примерно $1 млрд у GSN (Game Show Network) в 2021 году.

Половина сделки с GSN была оплачена акциями Scopely, так что от продаж саудитам GSN должен был получить дополнительную выгоду. GSN является развлекательным бизнесом, принадлежащим техногиганту Sony. И именно из-за GSN у Scopely появился украинский офис.

Киевский офис GSN возник на базе купленной в середине десятых годов запорожской студии Idle Games, еще раньше купившей своего подрядчика — также запорожскую аутсорс-компанию Trafford.

По данным издания, украинский офис компании насчитывает около 50 специалистов. Как сообщают в компании, после продаж Scopely сохранит операционную автономию.

Зависимость от нефти

В отличие от многих ресурсных стран, Саудовская Аравия планирует снизить зависимость собственной экономики от нефти.

По данным Blommberg, страна собирается стать одним из самых больших игровых и киберспортивных хабов, вложив $38 млрд, и ожидает, что к 2030 году это позволит индустрии приносить 1% ВВП. И уже есть первые инвестиции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AleksandrBank
AleksandrBank
6 апреля 2023, 18:05
#
Саудити думаються наперед, скуповують по світу те, що буде приносити прибуток/

Промах тільки в вкладенні в шверцарський банк і згодом він банкрот.
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