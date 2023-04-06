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6 апреля 2023, 14:08 Читати українською

Рынок труда на Украине стабилизировался. Количество новых вакансий растет — Опендатабот

За год после начала полномасштабной войны произошла стабилизация рынка труда: количество новых вакансий стабильно растет месяц до месяца. В частности, в марте к февралю количество активных предложений работы выросло на 14%. В то же время это еще меньше, чем до российского вторжения — в 1,4 раза. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

За год после начала полномасштабной войны произошла стабилизация рынка труда: количество новых вакансий стабильно растет месяц до месяца.
Фото: loda.gov.ua

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В марте на платформе Work.ua было размещено 75,5 тыс. вакансий.

Наибольший прирост зафиксирован в:

  • Николаевской области (+32%),
  • Черкасской области (+23%),
  • Одесской области (+22%).

Оживилась бизнес-активность и в деоккупированной Херсонской области: +21% вакансий в месяц.

После спада в феврале, в начале весны количество новых и обновленных резюме за месяц увеличилось на 7% — до 431 тысяч. Наиболее активно украинцы ищут работу в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. Удаленная работа все еще остается на втором месте по востребованности.

Женщины также активнее ищут новую работу: количество новых резюме от женщин в 1,4 раза больше количества новых объявлений о поиске работы от мужчин. Следует отметить, что каждое второе новое резюме в марте — от специалистов без опыта работы (54%).

Читайте также: Украинцы за год сократили долги по микрокредитам на 5 миллиардов — Опендатабот

IТ-сектор

Кризис в украинском IТ-секторе продолжается, однако работодатели начинают проявлять большую активность.

По данным сервиса по поиску работы для IТ-специалистов Djinni, в марте компании опубликовали 15 тыс. вакансий. Это на 1,5 тыс. больше чем в феврале, но все еще меньше, чем в конце 2022 года.

Также возросло и количество активированных кандидатов — до 24 тысяч против 21 тысяч в феврале.

Отмечается, что айтишники активно ищут работу: в марте было около 327 тысяч отзывов на вакансии. Это очередной рекорд, ведь последний самый большой показатель — 290 тысяч — был зафиксирован в январе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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