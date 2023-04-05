По состоянию на 1 марта 2023 года в 65 банках хранилось 940,8 млрд грн средств физических лиц (из которых средства по требованию — 588,9 млрд грн). Больше всего вкладов в государственном Приватбанке — 334,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, сообщает РБК-Украина.
Названы банки, в которых украинцы держат больше всего денег
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По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк — 169,4 млрд грн.
Далее следуют банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 58,5 млрд гривен и частный Универсал Банк — 51,5 млрд грн. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк — 43,7 млрд грн.
Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что с момента старта госпрограммы Доступные кредиты 5−7−9% субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 58 921 кредит на общую сумму 186,1 млрд грн, из которых 38 793 — от банков. государственного сектора экономики на общую сумму 78,7 млрд грн.
Источник: Минфин
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