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5 апреля 2023, 14:52 Читати українською

Названы банки, в которых украинцы держат больше всего денег

По состоянию на 1 марта 2023 года в 65 банках хранилось 940,8 млрд грн средств физических лиц (из которых средства по требованию — 588,9 млрд грн). Больше всего вкладов в государственном Приватбанке — 334,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, сообщает РБК-Украина.

По состоянию на 1 марта 2023 года в 65 банках хранилось 940,8 млрд грн средств физических лиц (из которых средства по требованию — 588,9 млрд грн).
Фото: brovary.net.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк — 169,4 млрд грн.

Далее следуют банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 58,5 млрд гривен и частный Универсал Банк — 51,5 млрд грн. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк — 43,7 млрд грн.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что с момента старта госпрограммы Доступные кредиты 5−7−9% субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 58 921 кредит на общую сумму 186,1 млрд грн, из которых 38 793 — от банков. государственного сектора экономики на общую сумму 78,7 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
mlp711141
mlp711141
5 апреля 2023, 16:29
#
Заказная статья, точно реклама «понятно какого» банка…
+
0
Сергей Невгод
Сергей Невгод
5 апреля 2023, 16:34
#
И какого же?
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0
mlp711141
mlp711141
5 апреля 2023, 17:14
#
А ты в таблицу посмотри. Их название мне очень противно.
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0
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
5 апреля 2023, 16:43
#
Да вроде как правильно; но Приватбанк на моменте предлагает перезаключать договора с банками (с опцией что он готов проводить платежи в рос.рублях, белорусских тоже). Днепр, у вас всё нормально с головой?
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