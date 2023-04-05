Названы банки, в которых украинцы держат больше всего денег

По состоянию на 1 марта 2023 года в 65 банках хранилось 940,8 млрд грн средств физических лиц (из которых средства по требованию — 588,9 млрд грн). Больше всего вкладов в государственном Приватбанке — 334,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, сообщает РБК-Украина.