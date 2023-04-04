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4 апреля 2023, 16:10 Читати українською

В список спонсоров войны уже внесли 24 тысячи человек — НАПК

В список спонсоров и причастных к развязанной Россией войны уже внесены 24 тысячи человек. Об этом глава НАПК Александр Новиков сказал в эфире телемарафона «Единые новости», передает Укринформ.

В список спонсоров и причастных к развязанной Россией войны уже внесены 24 тысячи человек.

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«Любая иностранная компания, которая продолжает работать в Российской Федерации, спонсирует убийства украинцев. Мы создали самую большую в мире базу причастных к войне. Это 24 тысяч человек. В Украине за счет функционирования этой базы наложены санкции на самое большое в мировой истории количество человек», — сказал Новиков.

По его словам, отдельной частью этого проекта является международный реестр спонсоров войны, в который вносятся международные компании, до сих пор работающие в РФ.

Он автоматически индексируется специальной базой данных, поэтому любой банк или зарубежное ведомство увидит, что та или иная компания подсвечивается отметкой как ведущий не социально ответственный бизнес, а финансирующий войну.

«57% потребителей в мире соблюдают стандарты потребления продукции и услуг у социально ответственных компаний… То есть, на самом деле это огромное репутационное давление для того, чтобы такие компании несли потери из-за своего участия в российской войне», — добавил глава НАПК.

Кто в списке

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупнейшего китайского строительного подрядчика в РФ China State Construction Engineering Corporation в перечень международных спонсоров войны.

Туда же уже попали компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Бондюэль, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher и Raiffeisen Bank International.

Источник: Минфин
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