Дефицит бюджета вырос до 220,3 миллиарда

В марте в общий фонд государственного бюджета поступило 152,2 млрд грн, тогда как расходы составили 225,2 млрд грн. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

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Как изменились доходы

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров — 29,3 млрд грн;

налога на прибыль предприятий — 26,2 млрд грн;

налога на доходы физических лиц и военного сбора — 13,3 млрд грн;

налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров — 10,0 млрд грн (собрано 24,4 млрд, возмещено — 14,4 млрд грн);

акцизного налога — 9,8 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами — 7,7 млрд грн;

ввозной и вывозной пошлины — 2,7 млрд гривен.

Кроме того, за март 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило 45,8 млрд грн в виде международной помощи (грантов).

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в марте 2023 года составили 36,2 млрд гривен.

Кассовые расходы государственного бюджета составили 747,4 млрд грн, в том числе общего фонда — 635,5 млрд грн или 88,7% от росписи отчетного периода.

За первые три месяца 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 220,3 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 244,7 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-март 2023 дефицита в сумме 467,9 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-март 2023 составили 403,5 млрд грн, или 83,7% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 137,7 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 32,1 млрд грн (7$85,1 млн и 86,9 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 42,2 млрд грн.

Из внешних источников привлечено 265,9 млрд грн.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь — март 2023 года составили 96,7 млрд грн (88,6% плана), платежи по обслуживанию — 24,2 млрд грн (88,2% плана).