В марте в общий фонд государственного бюджета поступило 152,2 млрд грн, тогда как расходы составили 225,2 млрд грн. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.
Дефицит бюджета вырос до 220,3 миллиарда
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Как изменились доходы
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
- налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров — 29,3 млрд грн;
- налога на прибыль предприятий — 26,2 млрд грн;
- налога на доходы физических лиц и военного сбора — 13,3 млрд грн;
- налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров — 10,0 млрд грн (собрано 24,4 млрд, возмещено — 14,4 млрд грн);
- акцизного налога — 9,8 млрд грн;
- рентной платы за пользование недрами — 7,7 млрд грн;
- ввозной и вывозной пошлины — 2,7 млрд гривен.
Кроме того, за март 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило 45,8 млрд грн в виде международной помощи (грантов).
Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в марте 2023 года составили 36,2 млрд гривен.
Кассовые расходы государственного бюджета составили 747,4 млрд грн, в том числе общего фонда — 635,5 млрд грн или 88,7% от росписи отчетного периода.
За первые три месяца 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 220,3 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 244,7 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-март 2023 дефицита в сумме 467,9 млрд гривен.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-март 2023 составили 403,5 млрд грн, или 83,7% от запланированных на этот период.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 137,7 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 32,1 млрд грн (7$85,1 млн и 86,9 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 42,2 млрд грн.
Из внешних источников привлечено 265,9 млрд грн.
При этом платежи по погашению государственного долга за январь — март 2023 года составили 96,7 млрд грн (88,6% плана), платежи по обслуживанию — 24,2 млрд грн (88,2% плана).
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