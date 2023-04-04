Несмотря на войну, количество пользователей РРО Смарт Касса выросло. Мы благодарим украинских предпринимателей за доверие, но, в то же время, предупреждаем ― будьте внимательны, ведь, к сожалению, растет и число подделок. Чем грозит приобретение ложной Смарт Кассы, как убедиться, что вы покупаете оригинальное устройство, и не попасться на крючок мошенников, читайте в этой статье.
Как уберечься от подделок: три совета клиентам Смарт Кассы
Украинский бизнес не остановила даже война. Мы гордимся нашими мужественными и несокрушимыми предпринимателями, которые держат экономический фронт на своих плечах. Это очень важно. Чем успешнее украинский бизнес, каким бы маленьким он ни был, ― тем больше налогов и больше донатов на ВСУ.
Однако, есть один негативный момент, который нас огорчает. Участились обращения пользователей из-за подделок. К примеру, купил предприниматель Смарт Кассу, установил ее, вроде все работает. Но неожиданно в процессе работы возникает проблема с регистрацией расчетных операций или происходит сбой в работе аппарата. Он обращается к нам, как к производителям, мы проверяем по номеру аппарата и видим, что устройство не наше, ПО — не наше. Разбираемся. Оказывается, это совсем не Смарт Касса… Спрашиваем, где купили? Пострадавший предприниматель отвечает, что в интернете… Он слышал о Смарт Кассе, читал хорошие отзывы об этом РРО, вот и искал ее в интернете, но не знал о подделках.
Зачем воруют название Смарт Касса/Smart Касса
Когда мы задумали Смарт Кассу — тщательно работали над каждой деталью. Каждый участник большой команды разработчиков знал плюсы и минусы кассового оборудования и уже имеющегося на рынке программного обеспечения. Итак, все нюансы, которые могут вызвать сбои в работе, были продуманы. Нам удалось минимизировать риски потери данных. Мы сделали все, чтобы наши устройства не ломались, а перебои в работе устранялись дистанционно через минуты. У нас безупречная сервисная поддержка. Поэтому доверие к оборудованию под названием Смарт Касса растет, а продажи — увеличиваются.
Конечно, это рождает зависть конкурентов. К сожалению, вместо того, чтобы создавать собственный продукт с достойными характеристиками, они просто берут имя Смарт Касса и продают под ним свои устройства. После продажи некачественного оборудования они не могут обеспечить ему техническую поддержку. И хуже всего в таких историях то, что страдает ни в чем не повинный клиент.
Мы — за честную конкуренцию. Но использование названия нашего продукта Смарт Касса для других устройств, к которым мы не имеем никакого отношения — это не конкуренция, это мошенничество.
На краденном не заработаете
Обращаемся к дельцам, которые решили, что в Украине можно успешно продавать под чужим именем. Использование чужого торгового знака — обман потребителя. Обманом можно продать, но сколько раз? Один? Два? Такой принцип работает у мошенников, которые обманули и исчезли. В бизнесе — это путь к провалу. Как говорится, обманом далеко зайдешь, и обратно не вернешься. Невозможно добиться процветания компании, прикрываясь чужим торговым знаком. Подумайте о своей репутации. Положительный имидж формируется годами, а для отрицательного — достаточно одного поступка. Если надеетесь, что никто не узнает, то ошибаетесь. Во времена соцсетей и поисковых систем вы ничего не скроете.
Смарт Касса — зарегистрированный торговый знак
У нашего бизнеса есть миссия, ценности и стратегия. Поэтому мы создали высококачественный продукт и зарегистрировали торговый знак Смарт Касса/Smart Касса, ведь за названием стоят качество и ответственность перед клиентами, и наше хорошее имя.
Мы предупреждаем недобрых конкурентов, что использование нашего торгового знака с целью продажи других устройств — это не только плохой тон, это еще и наказуемое законом преступление. Так что молчать, когда оскверняют наше доброе имя, мы не будем. Сначала предупреждаем о нарушении прав, но если конкурент игнорирует предупреждение и упорно отказывается работать по правилам честного бизнеса, тогда дело будет рассматривать суд. Каждому, кто считает, что можно безнаказанно наживаться, пользуясь чужим именем, советуем усвоить народную мудрость — сколько веревочке не виться, а конец будет.
Как уберечься от подделок: 3 совета для клиентов
Нам болит, когда из-за недобросовестных дельцов страдают потенциальные клиенты. Даем три совета, как не попасться на крючок мошенников.
- Планируя приобрести Смарт Кассу, воспользуйтесь системой обратной связи на нашем сайте. Просто нажмите на изображение телефонной трубки, которая отображается на странице сайта, введите свой номер, и вам позвонят наши консультанты.
- Если у нас есть партнеры в вашем регионе ― обязательно свяжем вас. Цена будет одинаковой, независимо от того, покупаете ли вы у нас или у наших представителей.
- И запомните, аналогов Смарт Кассы не существует. Так что если вам говорят, что продают ту же Смарт Кассу, только дешевле — это неправда.
Как только вы задумались о пРРО — связывайтесь с нашими консультантами. Они подробно разберут вашу ситуацию и посоветуют самый лучший вариант.
Комментарии