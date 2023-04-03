5 ошибок начинающих трейдеров, которых нужно избегать

Форекс — самый большой и самый ликвидный рынок в мире с ежедневным оборотом в триллионы долларов. На нем можно и нужно зарабатывать. Благодаря интернету есть техническая возможность вести торговлю не выходя из дома. Однако по неопытности начинающие трейдеры совершают ошибки, теряют деньги и интерес к этому бизнесу.

Хотя при соблюдении определенных правил на этом рынке можно получать дополнительный доход, который в перспективе может стать основным. Вместе с финансовой компанией RoboForex мы расскажем о 5 ключевых ошибках начинающих трейдеров и объясним, почему их нужно избегать.

Ошибка № 1. Отсутствие самодисциплины

У трейдера нет начальника или контролера. За соблюдением правил и ограничений он вынужден следить самостоятельно. Это требует от новичка высокого уровня организованности и дисциплины. Не секрет, что множество людей исполняют свои служебные обязанности в немалой степени под угрозой штрафов или увольнения. В случае с трейдингом наказать может лишь рынок. Это расслабляет новичков, усыпляя их внимание.

Успешный трейдер неукоснительно и добровольно соблюдает все нормативы управления капиталов и правила торговой системы. Без напоминания делает домашнюю работу и весьма ограничен в отдыхе. Подобный настрой позволяет перевести свои мысли и эмоции на деловой лад. Крайне полезно воспринимать трейдинг как бизнес и не строить «воздушных замков». Любой бизнесмен работает на порядок усерднее наемного сотрудника. Трейдер не является исключением.

«Психология трейдинга — это одна из важнейших глав при освоении эффективных торговых навыков. Надо быть эмоционально готовым к потерям и воспринимать эту деятельность как бизнес, в котором убытки неизбежны. Необходимо воспитывать в себе самодисциплину, прежде всего — в вопросах соблюдения строгих правил риск-менеджмента. Многих потерь можно избежать, просто соблюдая собственные установки и ограничения», — говорит аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Ошибка № 2. Нежелание учиться

Трейдинг — это тяжелая работа, требующая усилий, знаний и навыков. Научиться им при желании может каждый в зависимости от индивидуальных способностей. Материалов в свободном доступе сегодня предостаточно. Начальное обучение лучше проходить бесплатно. Найти различные курсы можно на образовательных платформах Courséra, Udemy и тому подобных. Затем полезно прочесть литературу, на которых построены этих курсы. Как правило, авторы подобного контента размещают список источников. Это позволит овладеть необходимым теоретическими навыками, которые затем применять на практике и узнать, какие лучше всего подходят каждому человеку индивидуально. Если бы существовала универсальная торговая система или индикатор, то все было бы намного проще. Изучение теории можно совмещать с торговлей на демо-счете или на реальном с минимальными рисками. Для последнего хорошо подходят так называемые центовые счета. Тут новички могут в условиях максимально приближенных к реальным прочувствовать все психологические моменты.

«Трейдинг — это ремесло, которому может научиться каждый. Но невозможно сесть за руль автомобиля без минимальных теоретических знаний. Не стоит полагаться на интуицию — сейчас в интернете масса учебных материалов, но можно без особого труда овладеть „азами“ хотя бы по одному из методов определения тренда», — констатирует Гойлов.

Ошибка № 3. Нарушение правил риск- и мани-менеджмента



В познании теоретических аспектов трейдинга особенное внимание необходимо уделить методами управления капитала или риск-менеджменту. Это перечень правил, которые устанавливают ограничения допустимого убытка и ожидаемой прибыли. Они могут быть консервативными (предполагает минимальный убыток и прибыль), умеренными и агрессивными (риск и прибыль максимальны). Основной принцип управления капиталом — потенциальная прибыль должна превышать предполагаемый риск желательно в 3 и более раза. Если же предполагаемый убыток больше ожидаемого профита — такая сделка теряет всякий смысл уже на этапе планирования.

Крайне осторожно нужно использовать кредитное плечо — инструмент для повышения потенциальной прибыли за счет заемных средств. Однако пропорционально возрастают и возможные потери. Новичкам крайне не рекомендует злоупотреблять данным инструментов в первый год торговли. Главная причина потерь новичков — это выбор агрессивных методов управления капиталов или вовсе отсутствия такового. Если не нарушать правила риск-менеджмента, то потерять абсолютно все средства практически невозможно. Все истории о разорении трейдеров за одну сделку следствие высокого риска и максимального кредитного плеча.

В этой связи весьма показательна история банкротства английского банка «Barings». Трейдер Ник Лисон в попытках отыграть убыток в 20 тыс. фунтов стерлингов, увеличил его до 800 млн. Это и стало причиной банкротства банка более чем 200 летней историей. Причина в элементарном несоблюдении правил риск-менеджмента и халатности контролирующих органов.

«Трейдинг можно назвать особым бизнесом, для которого необходим определенный начальный капитал. Чаще условия сделки не позволяют трейдеру „закладывать“ на нее более 3−5% имеющегося депозита. В таких ситуациях без достаточного объема средств лучше вообще не приступать к торговле. Параллельно с изучением торговых тактик также необходимо уделять не меньшее внимание методам управления капиталом», — советует аналитик RoboForex.

Ошибка № 4. Торговые стратегии с повышенным риском

Торговая стратегия — это детализированный свод правил, в виде чек-листа согласно которым трейдер открывает сделку или воздерживается от нее. Как и методы управления капиталом они также бывают консервативными, умеренными и агрессивными. Помимо соответствующего метода управления капиталом они отличаются еще и частотой открытия сделок. Чем реже трейдер заглядывает в торговый терминал и меньше его риски — тем консервативнее торговая система.

В интернете огромное количество рекламы всяческих торговых тактик по «разгону депозита». В их основе агрессивные торговые системы, которые предполагают работу на минимальных временных отрезках и максимальную потенциальную прибыль. Однако это наиболее сложный вид трейдинга, которые тяжело освоить новичкам. Даже опытные участники рынка, в силу психологических особенностей, не готовы применять подобные стратегии на практике. Неверный выбор в данном вопросе оборачивается чаще всего существенными убытками или полной потерей средств.

«Обретя минимальные знания о трейдинге, новички в погоне за „легкими“ деньгами начинают применять „агрессивные“ тактики: торговлю против тренда, скальпинг или интрадей-торговлю. Но на самом деле все они самые сложные и рискованные стратегии. Новичку лучше выбирать самые консервативные торговые методы и „классические“ стили управления капиталом. Гораздо безопаснее использовать среднесрочную торговлю или свинг-трейдинг», — объясняет Гойлов.

Ошибка № 5. Игнорирование фундаментального анализа

Для анализа рынков и прогнозирования будущего тренда движения активов используется фундаментальный и технический анализ. Первый представляет из себя совокупность макроэкономических показателей, который суммарно могут дать представление о глобальном состоянии дел. Второй основан на анализе поведения цены, поиске закономерностей и непосредственной точки входа в сделку.

Большинство новичков полагают, что фундаментальный анализ — это интерпретация разрозненных новостей. В этом и заключается ключевая ошибки. На основании совокупности макроэкономических показателей можно сделать глобальный вывод о состоянии дел в экономике и привлекательности валюты. Например, снижение ВВП по итогам квартала само по себе не дает всей картины. Важно соотнести это с прошлыми периодами и ожиданиями рынка. Для этого необходимо постигать основы экономической теории. Новичкам это может показаться сложным. Тем не менее, изучать фундаментальный анализ необходимо для понимания глобальных трендов.

Технический анализ же хорош для краткосрочного прогноза. Новичкам он кажется проще, так как не требует дополнительных знаний и подготовки. На его освоение уходит существенно меньше времени, чем на изучение основ макроэкономики. Путем изучения закономерностей поведения цены, определения позиций крупных покупателей и продавцов вход в сделку получается более точным. Таким образом, узнав глобальный тренд благодаря фундаментальному анализу, с помощью технического можно найти наилучшую точку входа с минимальным риском. Лишь в такой синергии возможен успешный трейдинг.

«Существует контрпродуктивный спор между сторонниками технического и фундаментального видов анализа. Первый — в изучении для новичков без экономического образования проще. Однако полностью игнорировать фундаментальный анализ тоже нельзя. В первую очередь, следует учитывать в своей торговле хотя бы данные экономического календаря, а также на уровне ключевых понятий и терминов изучить основы макроэкономики», — резюмирует Гойлов.

В процессе торговли ошибки совершает кто угодно. Но только грамотный трейдер прорабатывает спорные ситуации, отдает себе отчет в причинах их возникновения и извлекает соответствующие уроки. Что, в свою очередь, помогает ему двигаться дальше в своем профессиональном развитии. Избегая упомянутых выше ошибок, трейдер значительно повысит свои шансы на успех.