Кто владеет компаниями на рынке азартных игр и какая у них прибыль — исследование YouControl

Полномасштабное вторжение РФ в Украину, санкции против физических и юридических лиц и отмена налоговых льгот изменили экономическую ситуацию и повлияли на игорный бизнес в Украине. Аналитики R&D центра YouControl провели исследования и обнаружили, кто владеет компаниями на рынке азартных игр, какая у них прибыль и сколько легальных бизнесов в этой сфере.

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Лицензии на азартные игры

Закон, легализовавший игорный бизнес в Украине, вступил в силу в августе 2020 года. Комиссия по азартным играм КРАИЛ начала выдавать первые лицензии в феврале 2021-го. В выборку попали 57 компаний, получивших лицензии, выданные КРАИЛ, включая компании лишенные лицензий в 2022 году.

45 из них зарегистрированы в Киеве, 3 — в Днепропетровской области, 2 — в Харьковской, а также по одной компании в Житомире, Львове и Одессе.

Однако место осуществления деятельности части исследуемых компаний распространяется не только на регион регистрации, но и на другие области. Это касается компаний, имеющих разрешение на организацию азартных игр в залах с игровым оборудованием.

Среди действующих компаний 60%, то есть 32 компании, работают по основному КВЭДу «Организация азартных игр», примерно 34% (18 компаний) — в сфере «Информация и телекоммуникации».

Почти 40% (21 компания) из действующих лицензиатов КРАИЛ имеют право на предоставление услуг в сфере организации и проведения азартных игр (имеется в виду разработка программного обеспечения),

12 компаний — на организацию и проведение азартных игр казино в сети интернет,

7 — в игорных заведениях казино,

3 компании — на игру в покер в сети интернет,

3 компании — на букмекерскую деятельность.

27 компаний имеют лицензии на игровое оборудование. Одновременно одна компания может иметь несколько лицензий на различные виды игорного бизнеса. Средний размер уставного капитала компаний по выборке составляет более 43 млн. грн.

Финансовые показатели

За неимением обнародованных данных о финансовой отчетности соответствующих компаний сложно оценить официальный общий объем лицензированного рынка Украины за 2021−2022 гг. Доступны финпоказатели 24 из 57 исследуемых компаний за 2021 год.

Наибольшую выручку в 2021 году среди них в размере более 640 млн грн получила дочерняя компания австрийской Novomatic AG — ООО «ХТЛ Украина», в то же время 5 компаний показали в финотчетности, что не получили доходов за этот период. Кроме того, 15 из 24 упомянутых компаний по результатам 2021 года были убыточными.

Владельцы игорного бизнеса

Бенефициарами 20 из 57 исследуемых компаний являются резиденты иностранных государств, в частности, Великобритании, Кипра, Израиля, Нидерландов и других. В структуре собственности 10 украинских компаний-лицензиатов есть международные компании в сфере игорного бизнеса.

Совладельцем ООО «Ройал», работающим на украинском рынке под брендом Royal Club, является чешский предприниматель Иво Валента — совладелец международной группы компаний SYNOT Group. Его бизнес-партнером по этой компании является Руслан Печенко — брат депутата Львовского горсовета от партии «Варта» Ореста Печенко. Руслан Печенко через АО «Гринвич» является совладельцем ООО «Империя Азарта», владеющим сетью игровых автоматов и работающим под брендом WIN.

Международная IT-компания Stakelogic — поставщик игровых решений для операторов онлайн-казино, имеет дочернюю компанию в Украине — ООО «Стейколджик Украина». Также украинское представительство находится у инвестиционной группы в сфере iGaming NSUS Group — ООО «Нсус Юа», работающей на украинском рынке под брендом GGpoker.

ООО «Бомбей Киев» принадлежит эстонской компании Bombay Group OU, бенефициаром которой является австралиец Хит Тимоти Джон — основатель Yolo Group. Хит Тимоти Джон и связанная с ним компания фигурируют в Pandora Papers.

Некоторые компании из исследуемого перечня связаны между собой через конечных бенефициаров.

Онлайн-казино, покер и букмекеры

Группа компаний Favbet, принадлежащая Андрею Матюсе, имеет 3 действующие лицензии: букмекерская деятельность, залы игровых автоматов и игровое заведение казино, работающих под брендами Favbet, Favbet игровые автоматы и Favbet Casino.

До конца февраля 2023 года Андрей Матюха был основателем ООО «Биллионаре Казино Компани», которое имеет лицензию на проведение азартных игр в игорных заведениях казино под брендом Billionaire 1.

Екатерина Белорусская — основная владелица беттинговой компании Parimatch, бенефициарка двух компаний: ООО «Париматч» и ООО «Покерматч.Юа», получивших лицензии на букмекерскую деятельность и онлайн-покер.

Обе компании в марте 2023 года попали в санкционный список СНБО, где ограничительные меры предусматривают аннулирование или остановку лицензий. Однако на момент публикации исследования компании числятся как действующие лицензиаты.

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ООО «ВБЕТ Украина» имеет право на проведение азартных игр казино и покер в интернете, а также на букмекерскую деятельность под брендом VBET, принадлежит кипрской компании UCR Holding LTD, бенефициаром которой является гражданин Армении Рудольф Погосян.

Однако до конца декабря 2022 года у компании были совсем другие бенефициары, ими были братья Виге и Ваген Бадаляны, которые, по данным СМИ, связаны с российской букмекерской конторой Фонбет.

Руководителем компании ООО «Нейтов Аппс», получившей в конце 2022-го лицензию на онлайн-казино под брендом Super Gra, является Варужан Шалджян, который в 2015 году работал маркетинг-менеджером в компании Vbet. Бенефициар ООО «Нейтов Аппс» является резидент Великобритании Иракли Чубини.

Игроки с «русским следом»

Правоохранители обнаружили у 4 компаний связи с государством-агрессором. Поэтому их лишили лицензий на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса.

В то же время в лицензионных перечнях КРАИЛ присутствуют две компании, относящиеся к группе VS Energy, связываемой с российскими олигархами: Александром Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным, попавшими под украинские санкции. Александр Бабаков также попал в санкционные списки ЕС, США, Великобритании и т. д.

Это компании ООО «Казино «Премьер Дворец» и ООО «Игральный Клуб «Лорд»».

Бенефициаром обеих компаний считается Неля Костенко — член ревизионной комиссии АО «Херсоноблэнерго», входящей в состав группы, экс-заместитель директора финансово-экономического департамента ООО « В С Энерджи Интернейшнл Украина».

Тайны азартных игр: банки, ломбарды и политические схемы

В феврале 2022 года лицензию на проведение азартных игр получил «Айбокс банк», который в марте 2023 года был лишен банковской лицензии. Акционерами банка являются Владимир Дробот и Алена Шевцова, которая также числится как бенефициарка нескольких компаний, также попавших в санкционный перечень СНБО от 10 марта 2023 года.

Онлайн-казино pin-up работает по лицензии, выданной ООО «Укр Гейм Технолоджи», бенефициаром которого является Ярослав Фомицкий. С 2016 по 2021 год он возглавлял ООО «Финэкспрессинвест», принадлежащее Игорю Фисуну — миноритарному акционеру АО «Окси Банк».

Онлайн-казино Vulkan Casino осуществляет свою деятельность на основании лицензии, полученной ООО «Конкуэрор». Официально бенефициаром компании считается Станислав Руденко из Нежина, а участником является компания Дарлокс Лимитед (Британские Виргинские острова).

До февраля 2021 года бенефициаром компании числился резидент Кипра — Теодорос Теодора, который в настоящее время является бенефицаром ООО «Новлажжик». Руководителем компании в течение 2010−2015 гг. был Максим Криппа, которого СМИ связывают с сетью казино «Вулкан» и беттинговой компанией GGBet. Он является участником/бенефициаром более 17 украинских компаний, включая ООО «Нави ю.эй.»

Совладельцем и руководителем ООО «Юниверс Студия», получившим лицензию на проведение азартных игр в августе 2022 года, является гражданин Индии Кумар Кульдип, имеющий связи с 18 компаниями в Украине, большинство из которых работают в сфере строительства.

Среди них ООО «Деорстрой». Это одна из фирм, задействованная в афере с 1,7 млрд грн «Киевметрострой» на строительство метро. Эти деньги положили на депозит в банк, а проценты с него перечислили на частные фирмы по орбите нардепа Вадима Столара из бывшей фракции ОПЗЖ. Именно Кумар Кульдип указан бенефициаром многих компаний из окружения Столара.