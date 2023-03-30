Сегодня утром, 30 марта, биткоин протестировал отметку в $29 000. На пике цена достигла $29 184 (на бирже Binance), что соответствует уровню июня 2022 года. Об этом сообщает Forklog.
Биткоин штурмует отметку в $29 тысяч
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Стоит отметить, что на момент написания новости стоимость первой криптовалюты снизилась до около $28 620.
За последние 30 дней биткоин подорожал на 23%. На месячном таймфрейме котировки последовательно движутся вверх уже третий период к ряду. Криптовалюта демонстрирует лучшую динамику в сравнении с традиционными финансовыми инструментами.
Движение цены биткоина и сопутствующая волатильность могут быть обусловлены грядущей экспирацией квартальных деривативов, которая приходиться на 31 марта.
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По данным аналитиков платформы Greeks.live, релевантные опционы активно торгуются, при этом большая часть объема приходится на крупные частные сделки, в рамках которых институциональные инвесторы наращивают позиции.
Bitcoin broke above $29,000 during the session. Tomorrow is quarterly settlement day and quarterly contracts are currently trading very actively, with short-term implied volatility continuing to rise, up almost 10% in one day for the monthly term. pic.twitter.com/866QGwv2aN— Greeks.live (@GreeksLive) March 30, 2023
По данным CoinGlass, ликвидации на рынках фьючерсов подверглись позиции на сумму свыше $159 млн. Большая их часть — длинные.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, по данным инсайдеров, в этом году биткоин может протестировать новые максимумы, а именно цену в $100 тысяч.
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