Биткоин штурмует отметку в $29 тысяч

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Стоит отметить, что на момент написания новости стоимость первой криптовалюты снизилась до около $28 620.

За последние 30 дней биткоин подорожал на 23%. На месячном таймфрейме котировки последовательно движутся вверх уже третий период к ряду. Криптовалюта демонстрирует лучшую динамику в сравнении с традиционными финансовыми инструментами.

Движение цены биткоина и сопутствующая волатильность могут быть обусловлены грядущей экспирацией квартальных деривативов, которая приходиться на 31 марта.

По данным аналитиков платформы Greeks.live, релевантные опционы активно торгуются, при этом большая часть объема приходится на крупные частные сделки, в рамках которых институциональные инвесторы наращивают позиции.

Bitcoin broke above $29,000 during the session. Tomorrow is quarterly settlement day and quarterly contracts are currently trading very actively, with short-term implied volatility continuing to rise, up almost 10% in one day for the monthly term. pic.twitter.com/866QGwv2aN