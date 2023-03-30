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30 марта 2023, 9:24 Читати українською

Биткоин штурмует отметку в $29 тысяч

Сегодня утром, 30 марта, биткоин протестировал отметку в $29 000. На пике цена достигла $29 184 (на бирже Binance), что соответствует уровню июня 2022 года. Об этом сообщает Forklog.

Сегодня утром, 30 марта, биткоин протестировал отметку в $29 000.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Стоит отметить, что на момент написания новости стоимость первой криптовалюты снизилась до около $28 620.

За последние 30 дней биткоин подорожал на 23%. На месячном таймфрейме котировки последовательно движутся вверх уже третий период к ряду. Криптовалюта демонстрирует лучшую динамику в сравнении с традиционными финансовыми инструментами.

Движение цены биткоина и сопутствующая волатильность могут быть обусловлены грядущей экспирацией квартальных деривативов, которая приходиться на 31 марта.

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По данным аналитиков платформы Greeks.live, релевантные опционы активно торгуются, при этом большая часть объема приходится на крупные частные сделки, в рамках которых институциональные инвесторы наращивают позиции.

По данным CoinGlass, ликвидации на рынках фьючерсов подверглись позиции на сумму свыше $159 млн. Большая их часть — длинные.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, по данным инсайдеров, в этом году биткоин может протестировать новые максимумы, а именно цену в $100 тысяч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+58
Kharakternyk
Kharakternyk
30 марта 2023, 10:16
#
В квітні має піти веселіше.
+
0
Doober
Doober
30 марта 2023, 10:30
#
Есть предпосылки ?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 марта 2023, 12:40
#
Не переживайте так. Після зростання курсу вам надрукують якусь лапшу, типа «офіційну причину зростання»:)
+
0
Alex2006
Alex2006
30 марта 2023, 13:17
#
Та хто там що штурмував) Звичайний заробіток великих гравців на оленях, качнули на 1к уверх і потім одразу вниз) Питання лише хто на цей раз залишиться у дорогому товарі, як раніше люди в бітку по 45к, і потім знову буде чекати рік на повернення :)
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