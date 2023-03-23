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23 марта 2023, 15:12 Читати українською

Биткоин по $100 000. Инсайдеры говорят, что в этом году криптовалюта может протестировать новые максимумы

Биткоин в этом году вырос почти на 70%, и инсайдеры говорят, что крупнейшая в мире криптовалюта может достичь новых высот. Об этом сообщает CNBC.

Биткоин в этом году вырос почти на 70%, и инсайдеры говорят, что крупнейшая в мире криптовалюта может достичь новых высот.
Фото: pixabay.com

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В ноябре 2021 года биткоин достиг своего исторического максимума в $68 990,90. С тех пор он упал примерно на 60%.

Маршалл Бирд, директор по стратегии криптовалютной биржи Gemini со штаб-квартирой в США, сказал, что биткоин может стоить $100 000.

«Я думаю, что биткоин, вероятно, преодолеет исторические максимумы в этом году», — сказал Бирд, добавив, что цена в $100 000 — это «интересная цифра».

Он также отметил, что если биткоин достигнет своего предыдущего рекордного максимума около $69 000, то ему не потребуется много времени, чтобы подняться до $100 000.

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Чтобы достичь стоимости в $100 000 биткоину необходимо вырасти примерно на 270%.

Паоло Ардоино, главный технический директор эмитента стейблкоинов Tether, сказал, что биткоин может повторно протестировать свой исторический максимум около $69 000.

Прогнозы новых рекордных максимумов знаменуют более оптимистичный прогноз, чем в январе, когда руководители отрасли заявили, что они ожидают, что 2023 год будет годом осторожности для криптовалюты.

По состоянию на сегодня, 23 марта, стоимость биткоина составляет около $27 825.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что основатель и глава аналитической компании Messari Райан Селкис спрогнозировал рост биткоина выше $100 тысяч к весне 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
23 марта 2023, 15:40
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Быстрее б уже получили свои 100 тыс баксов
за один биток, слились и успокоились…
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