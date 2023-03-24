Leroy Merlin уходит с рынка России

Французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin уходит из России. Все магазины компании будут переданы местному менеджменту. Об этом говорится в заявлении владельца сети группы ADEO.

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«После более 18 лет деятельности в России передача контроля над сетью Leroy Merlin местному менеджменту должна сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников компании, а также обеспечить дальнейшую деятельность сети в пользу жителей», — заявили в компании.

Также отмечается, что процесс выхода с рынка РФ начат несколько месяцев назад, а с начала полномасштабного вторжения в Украину ADEO приостановило новые инвестиции в Россию.

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«Соглашение будет одобрено соответствующими органами в России. На протяжении всего процесса приоритет ADEO — действовать ответственно, уважая всех сотрудников», — добавили в пресс-службе.

Сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России составляет 111 магазинов в 65 городах страны.

Напомним

В конце января 2023 года «Минфин» писал, что, по данным СМИ, Leroy Merlin может уйти из Украины. Французская сеть после российского вторжения закрыла четыре из шести своих супермаркетов в Украине — на Окружной дороге, Броварском проспекте, ТРЦ Retroville и Одессе в ТЦ «Ривьера».