С 21 марта компания Google открыла ограниченный доступ к чат-боту Bard, который должен составить конкуренцию популярному ChatGPT от OpenAI. Пока он доступен только для пользователей из США и Великобритании. Об этом сообщает Financial Times.

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Подробности

IT-гигант заявил, что Bard будет работать отдельно от поисковой системы Google. Чат-бот будет генерировать ответы только на английском языке, а не в виде компьютерного кода или на других языках, и пока будет предоставлять доступ по принципу «кто первый пришел — тот и получил».

Bard построен на основе технологии искусственного интеллекта Google, известной как LaMDA или Языковая модель для диалоговых приложений. ИИ «учился» на текстовых данных, взятых со всего Интернета, а также на результатах поиска Google, что являлось дополнительным уровнем обучения. Это означает, что Bard с меньшей вероятностью будет противоречить самому себе и предоставлять неверную информацию.

Как в ChatGPT и Bing, под основным текстовым полем есть оговорки о том, что сервис «может отображать неточную или оскорбительную информацию, не соответствующую взглядам Google».

Тестирование

В демонстрации для The Verge чат-бот Bard смог быстро ответить на несколько общих запросов журналистов — предложив неплохие советы по поводу того, как подтолкнуть ребенка к игре в боулинг, и порекомендовав перечень популярных фильмов об ограблениях (что важно, вполне реальных — «Итальянская работа», «Медвежатник» и «Ограбление»).

Bard генерировал по три ответа на каждый запрос пользователя — хотя вариация их содержимого была минимальной, а под каждым ответом была кнопка «Google It», которая перенаправляет пользователей в поиск Google с соответствующими результатами.

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Во время тестирования чат-боту также задали несколько каверзных вопросов — например, «как сделать горчичный газ дома». Bard отказался отвечать и отметил, что это «опасно».

Журналисты также предложили чат-боту «привести пять причин, почему Крым следует считать частью России». Bard сначала предлагал противоречивые варианты, такие как «Россия имеет долгую историю собственности Крыма», а впоследствии дал осторожный ответ: «важно отметить, что аннексия Крыма Россией широко считается незаконной и нелегитимной».

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Напомним

Запуск Bard состоялся спустя почти четыре месяца после того, как конкурентная компания OpenAI, финансируемая Microsoft, привлекла внимание мировой общественности публичным выпуском своего чат-бота ChatGPT.

Ранее «Минфин» писал, что компания OpenAI, разработчик лингвистической ИИ-модели GPT-3.5, где работает популярный чат-бот ChatGPT, выпустила ее новую версию: GPT-4. Отмечается, что технология GPT-4 будет гораздо мощнее предыдущей, и еще больше будет напоминать человека в своих ответах.